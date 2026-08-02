恩芬天奴窮途末路？3大洲足協聲討兩大將倒戈 發財大計拉倒有後果

世界盃2026即使在種種爭議下落幕，成功為國際足協（FIFA）賺大錢的恩芬天奴（Gianni Infantino），地位依然穩如泰山——直到他嘗試向私人投資公司出售包括世界盃在FIFA名下比賽股權。

周四（30日）歐洲足協（UEFA）率先反抗，以55個成員國全體杯葛世界盃及所有FIFA賽事作脅，打響恩芬天奴倒台第一槍。繼而連世界盃2026跟他合共無間的中北美洲足協（Concacaf）亦為恩芬天奴這項計劃而要求FIFA「全面檢視」管治架構，之後連亞洲足協（AFC）這個向來忠誠的夥伴亦加入批評行列。

就連FIFA內部的身邊兩大戰友也公然倒戈，在位10年的恩芬天奴，還能保住主席之位嗎？



世界盃2026恩芬天奴因為與美國總統特朗普的密切關係，已受到不少爭議。（路透社）

恩芬天奴10年任內為FIFA賺大錢 出售股權計劃眾叛親離

來自瑞士的恩芬天奴，取得法律學位後，便開始在體育界不同機構擔任管理職位，先在國際體育研究中心（CIES）出任秘書長，2000年進入歐洲足協（UEFA）後仕途順遂，2009年升任秘書長，一做便是7年。長年浸淫下對足球權力架構瞭如指掌，加上法律背景出身，令他非常熟悉遊戲規則。當FIFA前主席白禮達涉貪下台，恩芬天奴以改革者之姿接棒。

他長袖善舞，深受一眾成員國歡迎，主席之位一直穩妥。2019年、2023年兩度在未有挑戰者下連任，目前任期2027年屆滿。由於2016年接任時，未算完整一屆任期，因此他仍可再尋求連任多一屆。今次引入私人投資公司入股事件前，恩芬天奴繼續掌舵的機會高唱入雲，然而今次終於被一直批評他的UEFA找到把柄，而且更眾叛親離。

恩芬天奴受歐洲足協猛烈批評。（路透社）

歐洲足協率先鳴槍 中北美、亞洲足協加入聲討

UEFA今周較早前全體55個會員一致反對FIFA以42億美元出售世界盃在內賽事股權的計劃，之後中北美洲及加勒比海足協（Concacaf）和亞洲足協（AFC）同樣反對，終令FIFA宣布擱置相關計劃。此事並未就此完結，UEFA周六為事件表態時稱這是「足球的勝利」的同時，已表明「重建FIFA內部信任」的工作只是剛剛開始，明言：「FIFA目前的領導層不止失去UEFA的信任，也失去足球大家庭很多其他成員的信任。」

UEFA多謝各地球迷、聯賽賽會、球會、球員、個別人士、各國足總及洲足協一起反對計劃，特別鳴謝多國首相、總理、元首和評論員「向FIFA主席示範，足球是不設出售的。」UEFA的聲明火力極猛，「我們不能再這樣繼續進行一些由面目模糊人士主理、對足球好處成疑的加快程序秘密計劃，我們必須找出應該負上責任的人，追究他們責任。」矛頭明顯直指恩芬天奴。

恩芬天奴與歐洲足協主席施費連。（路透社）

FIFA宣布放棄計劃 兩大洲足協齊追究恩芬天奴責任

Concacaf亦加入批評行列，指相關計劃全部均在法定程序以外加快進行，沒有透明度，亦未經諮詢或跟隨既定程序，「一個這種規模的計劃，不應意外地達到這種階段。這是領導層未將足球放在第一位的徵兆。」Concacaf所用措辭同樣極強硬：「近期這種單方面而且極其惡劣的管治和領導失當，只是一連串同一模式失誤和類似行為的延續，全面檢視今屆主席任期至為迫切。」

恩芬天奴在UEFA出身，聲明中UEFA重提恩芬天奴2016年初次當選FIFA主席時的兩大承諾：以透明方式管治FIFA，處理FIFA資金時視它為各成員國所有，「以上兩項承諾，他都未感兌現。他嘗試強行通過那個差勁、走後門、不透明的協議，更絕對不是透明。當儲備資金高逾50億美元，他亦未能好好運用成員國的金錢來令足球受惠。」到最後，甚至索性繞過FIFA，「UEFA會開始與全球夥伴和持份者緊密合作，在FIFA現行的前瞻計劃之中，建議一項分配資源的新方式。」

FIFA全球策略及管治高級顧問哥達路（圖左）一直是恩芬天奴身邊要員。（Getty Images）

身邊兩員大將決裂 FIFA高級顧問辭職明志：我無參與

UEFA的反應或在預期之內，單是他們未必足以扳倒恩芬天奴，但Concacaf同下重藥，形勢便截然不同，加上他在FIFA內最親密的兩大戰友，FIFA全球策略及管治高級顧問哥達路（Carlos Cordeiro）、FIFA首席營運總監林摩亞（Kevin Lamour）同在這個風頭火勢均與他劃清界線，形勢對他愈來愈不利。

哥達路為抗議這個計劃，周五即時辭職決志，「讓我說清楚：我無參與過這計劃，而且我毫無保留地反對。對FIFA成員國、對足球，對賽事長遠發展，它均是一宗差勁的交易。」

FIFA首席營運總監林摩亞（前排中）。（Getty Images）

FIFA首席營運總監狠批：「一個人的大計」

林摩亞雖未辭職，但周五發文強烈批評這項向私人公司出售股權計劃時亦明言，如果因為說出真相而烏紗不保，他依然會選擇這樣做。林摩亞形容這個備受爭議的計劃是「一個人的大計」（the project of one person），強調FIFA內部均在這計劃中「受騙」，他促請「足球政治領袖撫心自問，作出正確決定。」

荷蘭足總批評今次事件導致對恩芬天奴「失去基本信任」；德國足總主席紐安杜夫（Bernd Neuendorf）形容恩芬天奴的做法「單方面而缺乏透明度，未能以足球最大利益運作」；向來言論大膽的西甲聯賽主席泰巴斯（Javier Tebas）要求恩芬天奴下台，「問題從來不是單一計劃，問題是管治架構當中權力集中，缺乏制衡與監察，那些直接受影響者則受邊緣化。我認為恩芬天奴不應繼續主管FIFA，世界足球需要一個新領導者。」

恩芬天奴就算能捱過今次危機，料明年亦難望再連任。（路透社）

恩芬天奴窮途末路？ 捱過今次危機明年亦難望再連任

針對恩芬天奴的批評排山倒海，但他仍獲得卡塔爾和摩洛哥兩國支持。FIFA和恩芬天奴均拒絕回應UEFA的聲明。

UEFA、Concacaf和AFC三大洲足協齊反對，加上周五兩員大將倒戈，恩芬天奴終在周六早上撤回搵錢新大計。不過UEFA、Concacaf以至歐洲各國足總等對他緊咬不放，恩芬天奴可能如白禮達在2015年時那樣辭職下台。此外，FIFA為保名聲，理事會亦可能嘗試召開緊急會議迫他離任。恩芬天奴就算今次能捱過這關，到明年3月再次競選，相信亦已難望再度連任。