乒乓球｜WTT最新排名 港隊男雙黃鎮廷／陳顥樺首登「世一」
撰文：威廉神
出版：更新：
香港乒乓球男雙榮登「世一」！在WTT最新公布的世界排名中，黃鎮廷／陳顥樺的組合在男雙排名中上升一位，成為最新排名第一的組合。
33歲的黃鎮廷及20歲的陳顥樺自去年10月起合作，「以老帶新」多次帶來驚喜，在WTT最新的世界排名中，以4395分升上第一。第二位為韓國組合林鐘勳／安宰賢（4095分），第三位為中國的王楚欽／林詩棟（4000分）；本來排第一的法國勒邦兄弟則以3780分跌落第四。
綜觀「黃陳配」的積分構成，最具份量的自然是今年8月在WTT大滿貫瑞典站封王，當時他們在晉級路上連克韓日勁敵，再在決賽以3：2反勝中國的林詩棟／黃友政，進帳2000積分。另外，他們還在大滿貫美國站打入四強（700分）、倫敦球星挑戰賽獲亞軍（420分）、薩格勒布挑戰賽封王（400分）等，近一年屢創佳績，終於成功「登頂」。
至於12月10日即將在香港紅館上演的WTT總決賽，雖然不設男雙項目，不過黃鎮廷／杜凱琹的混雙組合已憑世界排名入圍。門票、完整參賽球員及單及賽程可參考另文。
全運會．乒乓｜黃鎮廷僅負王楚欽 絕地反擊獲大讚「壓迫感很強」全運會｜港澳廣深地同步傳火炬 香港站佘繕妡啟德體育園點火盆全運會｜香港站50名火炬手 乒乓球黃鎮廷、劍擊佘繕妡包辦頭尾WTT香港總決賽2025門票資訊+賽程+參賽球員全名單 12.10紅館開賽乒乓．WTT倫敦賽｜黃鎮廷杜凱琹混雙奪銀 決賽負中華台北組合WTT倫敦賽｜黃鎮廷陳顥樺男雙摘亞 決賽激戰5局僅負中華台北組合WTT總決賽｜黃鎮廷杜凱琹見證混雙十年變遷 無懼競爭盼以排名入圍乒乓亞錦賽｜港隊男團負中國史上首摘銀 陳顥樺力戰不敵王楚欽