乒乓球｜WTT最新排名　港隊男雙黃鎮廷／陳顥樺首登「世一」

香港乒乓球男雙榮登「世一」！在WTT最新公布的世界排名中，黃鎮廷／陳顥樺的組合在男雙排名中上升一位，成為最新排名第一的組合。



黃鎮廷／陳顥樺登上男雙世界排名第一。（資料圖片/Getty Images）

33歲的黃鎮廷及20歲的陳顥樺自去年10月起合作，「以老帶新」多次帶來驚喜，在WTT最新的世界排名中，以4395分升上第一。第二位為韓國組合林鐘勳／安宰賢（4095分），第三位為中國的王楚欽／林詩棟（4000分）；本來排第一的法國勒邦兄弟則以3780分跌落第四。

WTT男雙最新世界排名。（WTT）

綜觀「黃陳配」的積分構成，最具份量的自然是今年8月在WTT大滿貫瑞典站封王，當時他們在晉級路上連克韓日勁敵，再在決賽以3：2反勝中國的林詩棟／黃友政，進帳2000積分。另外，他們還在大滿貫美國站打入四強（700分）、倫敦球星挑戰賽獲亞軍（420分）、薩格勒布挑戰賽封王（400分）等，近一年屢創佳績，終於成功「登頂」。

黃鎮廷／杜凱琹將出戰下月在香港舉行的WTT總決賽。（資料圖片/Getty Images）

至於12月10日即將在香港紅館上演的WTT總決賽，雖然不設男雙項目，不過黃鎮廷／杜凱琹的混雙組合已憑世界排名入圍。門票、完整參賽球員及單及賽程可參考另文。