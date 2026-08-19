德甲｜拜仁球星穆斯亞拿3日內兩度暈倒球場 親證患病但無大礙
撰文：胡卉忻
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拜仁慕尼黑23歲中場穆斯亞拿（Jamal Musiala）周二（18日）對海登咸的熱身賽中，後備入替僅6分鐘突然暈倒，繼周六（15日）對萊比錫一仗後再度暈倒，情況讓人擔心。
3日內兩度在場上暈倒，情況惹人擔憂。賽後球員本人在Instagram中解釋稱，患有神經功能障礙，導致短暫癲癇發作，強調情況受控制，而且並無額外健康風險。
穆斯亞拿3日內兩度友賽中暈倒 後備上陣僅數分鐘便倒下
上周六拜仁對RB萊比錫的友賽，穆斯亞拿下半場登場兼建功，隨後突然腳步蹣跚，癱軟倒地，新加盟的隊友沙巴利（Ismael Saibari）及時攙扶避免其直接重摔。經軍醫檢查未見大礙，以為是當日攝氏33度酷熱天氣所致。
然而，穆斯亞拿在周二對海登咸的比賽中，後備入替僅6分鐘，再次暈倒在地。醫療團隊衝入場內，隨後穆斯亞拿在攙扶下離場。
穆斯亞拿IG長文報平安：證實患「神經功能障礙」
面對外界的擔憂與恐慌，穆斯亞拿在個人社交媒體發布長文報平安：「我一切安好。經診斷，我出現了源於神經系統功能障礙的暫時性、短暫但可有效治療的癲癇發作。」
他在文中強調，「重要的是，這並未帶來任何額外的健康風險。與專家密切協調並定期溝通的過程中，我一直希望面對這挑戰，獲得神經科專科醫生批評後繼續專注對我康復最有幫助的事情： 過好我的日常生活，並繼續保持我對足球的熱情。為此，我已承擔起相應的責任。總體而言，我感覺非常好，並朝著正確的方向前進。」
走出骨裂陰霾再遇神經功能障礙
穆斯亞拿身形修長單薄，盤扭技術與創造機會能力出色，一度獲外界冠以「新美斯」的極高評價。然而近一年來，穆斯亞拿頻繁陷入傷病，上年4月曾因肌肉傷患休戰，7月世冠盃獲傷愈復出後首次正選機會，又立即遭受左腳骨裂，休戰近半年。復出後在各項賽事中射入5球，貢獻6次助攻，並入選世界盃2026德國隊大軍名單，出戰全部4場比賽，首戰即收穫入球。如今再添神經系統隱患，尚未知他能否趕及在今周末對多蒙特的德國超級盃中出場。
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