足球熱話｜卡利亞里20歲法籍前鋒嬉水遇溺　情況危殆正與死神搏鬥

意甲球會卡利亞里20歲法國籍前鋒查比（Yael Trepy），放假期間到泳池嬉水，卻因不熟水性而遇溺並失去意識，送往醫院後正在深切治療部留醫，情況危殆。



查比今年初從卡利亞里U20升上一隊，上季在意甲聯賽出場8次，攻入1球。新球季展開，他上周五才在意大利盃首圈賽事上陣，協助球隊1：0擊敗阿雷素（SS Arezzo）。賽後教練團特別給予球員兩天假期放鬆。

查比剛代表卡利亞里在新季意大利盃賽出戰。（Getty Images）

據意大利當地傳媒消息，不擅長游泳的查比，放假期間與女友在泳池嬉水，疑未察覺池水深度有變，身高達1.91米的他在深水區「雙腳不到地」而陷入恐慌，隨即沉落水底。雖然現場救援人員迅速將他救起，但他已吸入大量池水並失去知覺。

醫護人員隨即安排醫療直升機，將查比送往醫院搶救。醫院發現查比肺部有大量積水，為減低肺部損傷及減輕心肺負擔，為他接上呼吸機，利用藥物實施人工昏迷。

卡利亞里發文祝福查比。（X@CagliariCalcio）

他效力的卡利亞里，在球會官方社交媒體發文為他打氣：「球會與醫療機構和球員家屬保持密切聯繫，關注他的病情進展。此刻球會與查比及他的家人同在，也懇請大家尊重他們的私隱，如有任何最新消息，將及時發布。」