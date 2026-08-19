貝索斯財團斥資逾20億鎊購入利物浦38%股權　FSG暫仍掌最高決策權

英超豪門利物浦的股權架構重組出現突破性進展，由亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及英籍印裔富豪Amit Bhatia等人組成的1892 Holdings財團，實際購入的利物浦股權達到38%，遠高於最初市場預期約三成水平。



股權佔比高達38% FSG仍掌最高決策權

是次交易由名為「1892 Holdings」財團出手完成。根據英國《衛報》消息，1892 Holdings支付超過20億英鎊（約212.6億港元）購入這批股份，入股後利物浦的整體估值仍維持在55億英鎊（約585億港元）左右。 雙方已達成共識，仍待監管機構正式批准。

芬威體育集團已將38%利物浦股權出售給1892 Holdings財團。（Retuers）

雖然1892 Holdings拿下的股份接近四成，但芬威體育集團（FSG）目前依然持有過半數股權。FSG方面強調，球會的日常營運、管理層架構以及今夏轉會窗的預算策略不會受到任何直接影響，FSG仍舊掌握最高決策權。

芬威目前仍掌控球隊控制權。（Retuers）

隨交易達成，利物浦董事局進行改組，Amit Bhatia將出任球會副主席，財團另一成員、Facebook聯合創辦人薩韋林（Eduardo Saverin）的妻子Elaine Saverin亦獲董事局一席。

簽署優先條款 1892 Holdings或一年內接盤

今次投資並非單純入股，雙方合約中包含一項關鍵的優先條款。若FSG在未來12個月內決定出售手上的控制性股權，1892 Holdings將擁有優先購買權。值得注意的是，這並不代表FSG必會全面撤資，只意味1892 Holdings一年內有可能全面接管利物浦。外界認為，紅軍的控制權轉移，可能已進入實質過渡期。

集結三大商業巨頭 財團以利物浦成立年份命名

新股東名稱中的「1892」，取自利物浦球會成立的年份1892年。該財團由英籍印度裔富商Amit Bhatia領導，成員包括亞馬遜創辦人貝索斯和Facebook聯合創辦人薩韋林。

1892 Holdings領導者為英籍印度裔富商Amit Bhatia。（Getty Images）

Amit Bhatia為前昆士柏流浪聯席班主，上個月才放棄球會股份。他同時是印度鋼鐵大亨米塔爾（Lakshmi Mittal）的女婿，並獲得米塔爾家族信託的資金支持。

全球第三大富豪貝索斯將不會在利物浦董事局獲得席位。（Retuers）

貝索斯不獲利物浦董事局一席的理由

全球第三大富豪貝索斯透過其作為主要投資者的K5 Sports基金加入，他是美式足球忠實球迷，昔日曾考慮收購NFL球隊西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）與華盛頓指揮官（Washington Commanders）。由於貝索斯今次為「被動投資者」，因此就算他是在今次的收購交易中最為人熟悉一員，而且亦因為他而令這宗交易受全球各大媒體關注，貝索斯仍不會在利物浦董事局取得席位。