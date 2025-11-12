網球｜祖高域認近年被現實「掌摑」　仍信能破紀錄25次奪大滿貫

塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）坦言，儘管近年飽受傷患及年齡挑戰，但他仍深信自己能夠成為史上首位贏得25座大滿貫單打冠軍的球手。



祖高域仍以25次大滿貫單打冠軍為目標。（資料圖片/Getty Images）

這位38歲老將接受訪問時笑言，過去一直以為自己是「超人」：「我曾相信自己永不會受傷、永遠不會變弱，但過去兩年現實給了我一記重重的掌摑，現在我正學習接受這個新階段。」

祖高域2023年在美網封王，追平女網傳奇歌特（Margaret Court）的24項大滿貫紀錄，但其後兩年接連被艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與冼拿（Jannik Sinner）阻止再進一步。兩位年輕對手包攬近八項大滿貫冠軍，而祖高域今年三度在大滿貫四強敗於他們之手。由於傷勢及疲勞困擾，他在季尾先後退出上海及巴黎大師賽，亦放棄出戰ATP年終賽。

「我知道以現階段來說，他們的最佳狀態比我強，這是現實。」祖高域坦言，「但當每次踏上球場，我仍相信自己能贏。我一直相信能做到不可能的事。」

祖高域指冼拿的禁藥事件永遠不會被抹走。（資料圖片/Getty Images）

冼拿禁藥事件「翻舊帳」

祖高域並談及冼拿曾因禁藥事件被罰停賽三個月一事，他直言：「那宗事件的陰霾會永遠跟隨他，就如新冠風波（2022年因未接種疫苗而未能出戰澳網）會永遠跟著我一樣。時間會淡化一切，但不會完全消失。」他亦批評整個處理過程欠透明及「非常奇怪」，指禁賽期「恰巧」避過大滿貫賽事，難免令人質疑。

艾卡拉斯年終賽分組連贏兩場

另一方面，ATP年終賽戰況亦如火如荼。艾卡拉斯經過三盤激戰，以6：7（2：7）、7：5及6：3反勝美國好手費斯（Taylor Fritz），分組賽連贏兩場。他若能在周四（13日）深夜擊敗意大利的（Lorenzo Musetti，又譯梅錫迪），便可鎖定年終世界排名第一。