網球｜祖高域38歲未言退 盼效法占士C朗布雷迪長打長有
撰文：威廉神
出版：更新：
網球巨星祖高域（Novak Djokovic）強調暫無退役打算，他希望效法勒邦占士（LeBron James）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及美式足球傳奇布雷迪（Tom Brady），延續運動生命至40歲後仍能維持頂尖水準。
現年38歲、擁有24座大滿貫冠軍的祖高域，今年四大滿貫均闖入4強，惟未能再添錦標。他上一次封王已是2023年美網，當時的他36歲，與費達拿、拿度奪得最後一座大滿貫時的年齡相同。當今新生代已強勢冒起，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及冼拿（Jannik Sinner）今年各贏兩項大滿貫，前者在美網、後者在法網及溫網均曾淘汰祖高域。
祖高域在沙特出阿拉伯出席活動時說：「長青是我最大的動力之一。我想看看自己能走多遠。勒邦占士已經40歲仍然強勢，C朗；然後布雷迪亦打到40多歲，真的令人難以置信。他們都啟發了我。」
他又表示，希望能見證並參與未來網球的改革：「未來幾年，網球可能會經歷重大轉變，我想成為這個變革的一部分。」作為專業網球員協會（PTPA）的共同創辦人，祖高域正推動球員爭取更公平的收益分配。
祖高域日前在沙特舉行的表演賽「六王滿貫」（Six Kings Slam）中亮相，賽事總獎金高達1350萬美元（約1.05億港元），冠軍可獨得600萬美元（約4662萬美元）。祖高域在周四（16日）以4：6、2：6不敵冼拿，後者將於決賽再度與艾卡拉斯爭冠。
網球｜艾卡拉斯參戰「六王滿貫」回應外界批評 球迷批評說法偽善UTS網球賽｜黃澤林主場與強手爭霸 明再鬥魯比夫：不當作復仇戰網球｜排名204黑馬上海大師賽封王 幸運候補外圍賽到4強挫祖高域網球｜費達拿質疑球場速度「人為」變慢 BBC引數據：未見下降網球．濟南挑戰賽｜黃澤林負俄球手無緣8強 激戰130分鐘飲恨止步網球｜上海大師賽球手「打到嘔」 麥維迪夫：很開心大家一同受苦