網球｜祖高域38歲未言退　盼效法占士C朗布雷迪長打長有

網球巨星祖高域（Novak Djokovic）強調暫無退役打算，他希望效法勒邦占士（LeBron James）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及美式足球傳奇布雷迪（Tom Brady），延續運動生命至40歲後仍能維持頂尖水準。



祖高域出席論壇活動，同場還有前NBA球星奧尼爾。（Getty Images）

現年38歲、擁有24座大滿貫冠軍的祖高域，今年四大滿貫均闖入4強，惟未能再添錦標。他上一次封王已是2023年美網，當時的他36歲，與費達拿、拿度奪得最後一座大滿貫時的年齡相同。當今新生代已強勢冒起，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）及冼拿（Jannik Sinner）今年各贏兩項大滿貫，前者在美網、後者在法網及溫網均曾淘汰祖高域。

祖高域在沙特出阿拉伯出席活動時說：「長青是我最大的動力之一。我想看看自己能走多遠。勒邦占士已經40歲仍然強勢，C朗；然後布雷迪亦打到40多歲，真的令人難以置信。他們都啟發了我。」

祖高域出戰「六王滿貫」，不敵冼拿。（Getty Images）

他又表示，希望能見證並參與未來網球的改革：「未來幾年，網球可能會經歷重大轉變，我想成為這個變革的一部分。」作為專業網球員協會（PTPA）的共同創辦人，祖高域正推動球員爭取更公平的收益分配。

祖高域日前在沙特舉行的表演賽「六王滿貫」（Six Kings Slam）中亮相，賽事總獎金高達1350萬美元（約1.05億港元），冠軍可獨得600萬美元（約4662萬美元）。祖高域在周四（16日）以4：6、2：6不敵冼拿，後者將於決賽再度與艾卡拉斯爭冠。