羽毛球．德國公開賽｜呂樂樂曾曉昕力克7號種子 楊楊配首圈止步
撰文：趙子晉
出版：更新：
世界羽聯（BWF）德國公開賽，香港隊兩對女雙組合率先登場，呂樂樂／曾曉昕鬥7號種子的法國組合，連贏兩局21：19晉級；被列為4號種子的楊雅婷／楊霈霖與中國組合王漪朵／李怡婧交手，直落兩局惜敗首圈止步。
香港隊在農曆新年後出戰德國公開賽，「鄧謝配」﹑李卓耀﹑伍家朗等球手悉數參賽，兩對女雙組合率先登場。呂樂樂／曾曉昕首圈對法國的7號種子Margot Lambert／Camille Pognante，這對港隊組合第一局中段落後，力追至14：14平手後，後上以21：19先取一局。雙方次局繼續爭持激烈，多次互換領先，呂樂樂／曾曉昕關鍵時刻再贏21：19，直落兩局晉級。
