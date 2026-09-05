名古屋亞運會2026滑板｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
撰文：普利森
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愛知．名古屋亞運2026的滑板項目將於9月24日至27日舉行，香港滑板隊將派出2男3女參賽。本文詳列香港滑板舞隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026滑板｜比賽日期
比賽日期：2026年9月24日至27日
比賽地點：愛知國際展覽中心
比賽項目：
【街式賽】男子組、女子組
【公園賽】男子組、女子組
金牌數目：4
名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊名單
香港霹靂舞隊出戰名古屋亞運的名單如下。
組別
項目
運動員
男子組
公園賽（碗池賽）
顧嘉洹、李柏霖
女子組
公園賽（碗池賽）
黃若澄、黃爾萱
街式賽
溫曉妍
名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程
以下為香港滑板隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月24日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
上午8:00
男子公園賽資格賽
顧嘉洹、李柏霖
女子公園賽資格賽
黃若澄、黃爾萱
名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月25日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
上午8:00
男子公園賽決賽*
顧嘉洹、李柏霖
女子公園賽決賽*
黃若澄、黃爾萱
名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月26日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
上午8:00
女子街式賽資格賽
溫曉妍
名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月27日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
上午8:00
女子街式賽決賽*
溫曉妍
名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊往績
滑板自2018年雅加達亞運開始成為競賽項目，香港隊派員參賽以來，均未獲得獎牌。