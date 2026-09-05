名古屋亞運會2026滑板｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的滑板項目將於9月24日至27日舉行，香港滑板隊將派出2男3女參賽。本文詳列香港滑板舞隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026滑板｜比賽日期

比賽日期：2026年9月24日至27日
比賽地點：愛知國際展覽中心
比賽項目：
【街式賽】男子組、女子組
【公園賽】男子組、女子組
金牌數目：4

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊名單

香港霹靂舞隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊名單

組別

項目

運動員

男子組

公園賽（碗池賽）

顧嘉洹、李柏霖

女子組

公園賽（碗池賽）

黃若澄、黃爾萱

街式賽

溫曉妍

12歲黃若澄與11歲黃爾萱是今屆亞運代表團最年輕的運動員。（趙子晉攝）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程

以下為香港滑板隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

上午8:00

男子公園賽資格賽

顧嘉洹、李柏霖

女子公園賽資格賽

黃若澄、黃爾萱

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

上午8:00

男子公園賽決賽*

顧嘉洹、李柏霖

女子公園賽決賽*

黃若澄、黃爾萱

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午8:00

女子街式賽資格賽

溫曉妍

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（*如晉級）

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

上午8:00

女子街式賽決賽*

溫曉妍

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