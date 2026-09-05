名古屋亞運會2026滑板｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的滑板項目將於9月24日至27日舉行，香港滑板隊將派出2男3女參賽。本文詳列香港滑板舞隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026滑板｜比賽日期

比賽日期：2026年9月24日至27日

比賽地點：愛知國際展覽中心

比賽項目：

【街式賽】男子組、女子組

【公園賽】男子組、女子組

金牌數目：4

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊名單

香港霹靂舞隊出戰名古屋亞運的名單如下。

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊名單 組別 項目 運動員 男子組 公園賽（碗池賽） 顧嘉洹、李柏霖 女子組 公園賽（碗池賽） 黃若澄、黃爾萱 街式賽 溫曉妍

12歲黃若澄與11歲黃爾萱是今屆亞運代表團最年輕的運動員。（趙子晉攝）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程

以下為香港滑板隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月24日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 上午8:00 男子公園賽資格賽 顧嘉洹、李柏霖 女子公園賽資格賽 黃若澄、黃爾萱

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 上午8:00 男子公園賽決賽* 顧嘉洹、李柏霖 女子公園賽決賽* 黃若澄、黃爾萱

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日 上午8:00 女子街式賽資格賽 溫曉妍

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊賽程（*如晉級） 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日 上午8:00 女子街式賽決賽* 溫曉妍

名古屋亞運2026滑板｜香港滑板隊往績

滑板自2018年雅加達亞運開始成為競賽項目，香港隊派員參賽以來，均未獲得獎牌。