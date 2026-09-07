名古屋亞運會2026水球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：吳慕兒
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的水球項目將於9月20至10月3日舉行，香港隊派出15位運動員參賽。本文詳列香港水球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026水球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至10月3日
比賽地點：名古屋市綜合體育館彩虹泳池（Rainbow Pool）
比賽項目：
【男子組】
【女子組】
金牌數目：2

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊名單

香港水球隊出戰名古屋亞運的名單如下：

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊名單

組別

運動員

男子組

陳亮、陳律言、鄭希駿、鄭希文、張焯熙、程梓舜、蔡顯傑、馮剛政、馮剛俊、何浚鏗、李旨桓、廖宇玄、曾浩霖、阮承佑、張梓軒

香港派出15人代表隊出戰名古屋亞運男子水球項目。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程

以下為香港水球隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程

日期

香港時間

賽事

9月26日

下午14:50

男子初賽A組　香港 VS 泰國

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程

日期

香港時間

賽事

9月27日

下午16:25

男子初賽A組　香港 VS 哈薩克

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程（9月28日）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程

日期

香港時間

賽事

9月28日

下午18:00

男子初賽A組　香港 VS 日本

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程（9月29-30日）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程

日期

香港時間

賽事

9月29-30日

下午14:50／16:25

男子8強（如晉級）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程（10月2日）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程

日期

香港時間

賽事

10月2日

下午13:15

男子4強及第5至8位名次賽（如晉級）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊賽程

日期

香港時間

賽事

10月3日

下午16:25／18:00

季軍戰及決賽（如晉級）

香港水球代表隊。（Hong Kong Water Polo Facebook）

名古屋亞運2026水球｜香港水球隊往績

水球自1951年首屆亞運會開始已是獎牌項目，但最初只有男子組項目，香港隊由1954年第二屆亞運已派隊參賽，並連續3屆獲得第四名。缺席3屆之後，1978、1982兩屆均獲第七名，1986漢城亞運未有派隊，1990北京亞運再獲第七名。1994、2002兩屆再次缺席，1998在曼谷得第八。之後港隊由2006年多哈亞運起連續5屆參賽，分別獲得第九、第八、第七、第九及第七名，今屆是香港男子手球隊首度連續六屆參賽。

水球在2010年起加入女子組賽事，港隊曾先後在2014、2018兩屆同時派出女子隊參賽，均獲得第六名，上屆杭州亞運及今屆名古屋亞運均未派隊參賽。

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