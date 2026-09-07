名古屋亞運會2026射擊｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的射擊項目將於9月20日至10月1日舉行，香港隊派出陳浩輝、成灝澂兩位運動員參賽。本文詳列香港射擊隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026射擊｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至10月1日
比賽地點：愛知縣綜合射擊場
比賽項目：
【10米氣手槍】男子組、女子組、男團、女團、男女混合
【25米手槍速射】男子組、男團
【25米手槍】女子組、女團
【10米氣步槍】男子組、女子組、男團、女團、男女混合
【50米步槍三姿】男子組、女子組、男團、女團
【雙向飛碟】男子組、女子組、男團、女團、男女混合
【多向飛碟】男子組、女子組、男團、女團、男女混合
金牌數目：28
名古屋亞運2026射擊｜香港射擊隊名單
香港射擊隊出戰名古屋亞運的名單如下：
組別
運動員
男子組
陳浩輝
女子組
成灝澂
名古屋亞運2026射擊｜香港射擊隊賽程
以下為香港射擊隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。
名古屋亞運2026射擊｜香港射擊隊賽程（9月23日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午08:45
女子10米氣手槍初賽
成灝澂
上午11:30
女子10米氣手槍決賽（如晉級）
成灝澂
名古屋亞運2026射擊｜香港射擊隊賽程（9月30日）
日期
香港時間
賽事
運動員
9月30日
上午08:40
男子25米手槍速射初賽（首日賽事）
陳浩輝
名古屋亞運2026射擊｜香港射擊隊賽程（10月1日）
日期
香港時間
賽事
運動員
10月1日
上午08:40
男子25米手槍速射初賽（次日賽事）
陳浩輝
下午14:30
男子25米手槍速射決賽（如晉級）
陳浩輝
名古屋亞運2026射擊｜香港射擊隊往績
香港曾三度在亞運射擊項目踏上頒獎台，香港義勇防衛軍（HKVDC）的狙擊隊成員Henry Souza出戰1958東京亞運，在50米步槍臥射項目勇奪銅牌，為首個獲得亞運獎牌的香港射擊代表。已故著名商人胡錦釗1954年首度代表香港出戰亞運射擊項目，1964年參加東京奧運後，1966年在曼谷亞運男子50米氣手槍項目獲得銅牌。
相隔20年，余景雄更在1986漢城亞運男子50米手槍項目寫下經典一役，被中國三大名將許海峰、王義夫、劉京生包圍，許海峰以660環創下當時世界紀錄奪金，王義夫以650環獲銀，銅牌之爭非常激烈，最後一槍余景雄打出10環，以649環、僅1環之差反勝劉京生摘下銅牌。
資料來源：名古屋亞運官網、維基