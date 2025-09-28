游泳亞錦賽︱林柏彤1500自奪金　自韋漢娜後近廿年香港第一人

在印度上演的亞洲游泳錦標賽，港隊一眾泳將首天賽事已接連傳來捷報，林柏彤更在女子1500米自由泳奪得金牌，是自韋漢娜（Hannah Jane Arnett Wilson）在2006年連奪50米及100米自由泳金牌，時隔19年再有港將踏上游泳亞錦賽頒獎台最高一格。



24歲的林柏彤（Nikita），常代表香港參加公開水域游泳（或稱：馬拉松游泳）賽事，比賽途程慣常為5至10公里。今次游泳亞錦賽她參加1500米自由泳賽事，以由頭帶到尾姿態勝出，時間為17分8.36秒，足足較亞軍的越南泳手Kha Nhi NGUYEN快逾15秒。

縱未能打破何南慧2019年寫下的16分51.05秒香港紀錄，但Nikita成功繼韋漢娜在2006年亞錦賽奪金後，另一位獲亞錦第一名的港將。

林柏彤常代表香港參加公開水域游泳賽事，今次她在游泳世錦賽奪金。 （資料圖片）

13歲高嘉蓮200蛙上頒獎台 港隊首日獲1金3銅

另一港將王欣桐在女子200米自由泳決賽發揮凌厲後勁，頭3個塘均在8位泳手中排第6位，最後50米超越在她身前的兩位日本泳手及主場的印度選手，以2分2.30秒獲得銅牌。

女子200米蛙泳決賽，港隊有兩位代表出場，21歲的林凱喬和13歲的高嘉蓮分別在第1及第2線泳道出戰。高嘉蓮首次轉池列第5位，這位天才小將拾級而上，100米轉池追上至第4，之後保持位置，並在最後50米再進一級，以2分29.61秒緊隨兩位日本選手之後獲季軍。林凱喬以2分38.67秒得第7名。高嘉蓮過去一年多次打破分齡香港紀錄，更在200米蛙泳以B標晉身今年7至8月在新加坡舉行的世界游泳錦標賽，今次在亞錦賽晉身三甲，寫下游泳生涯另一里程碑。