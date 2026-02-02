網球．人物誌︱哈薩克首富成就列巴堅娜　從俄羅斯出走登世界之巔

列巴堅娜（Elena Rybakina）擊敗「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），首奪澳洲網球公開賽（澳網／Australian Open）女單冠軍，賽後她走向團隊跟前慶祝，到之後的大合照，不少觀眾都留意到一位外型上與眾人看似格格不入的男士。

向來冷靜自若、笑容不多的列巴堅娜，面對他的時候立即綻放真摰笑容，全因他正是改寫她網球生涯的恩人與伯樂——烏特穆拉托夫（Bulat Utemuratov）。



列巴堅娜勝出澳網後，立即與烏特穆拉托夫慶祝。（路透社）

列巴堅娜曾學溜冰與體操 5歲已被嫌棄「長得太高」

列巴堅娜是現今網壇極少數能在力量上與莎巴蘭卡難分高下的女將，她不如Aryna強壯（二人體重相差約8公斤），1.84米的身高，較莎巴蘭卡還要高2厘米。身高成為她的一大天賦優勢，小時候卻曾經是運動上的障礙。

2022年贏得溫布頓女單冠軍，首奪大滿貫後，曾接受英國《每日郵報》訪問，列巴堅娜提及年幼時曾嘗試體操和溜冰兩項運動，「我有個大3年的姐姐，父母想我們有事忙，於是帶我們到體操學校和學溜冰，爸爸請教練為我們找尋專業群組去訓練……數個月後，教練說：『她練得不錯，可是練下去沒意思，她生得太高了。』當時我只得5歲。」

家境平凡青年組時期沒專屬教練 17歲前沒想過當職業球員

「我爸爸喜歡網球，20出頭是曾打過一陣子，他覺得會很有趣，但當我們去學打網球，姐姐一開始便說她不喜歡。我一開始便喜歡網球，就算沒有姐姐在旁實在艱苦，我常常都在打球，不過大概到17歲前，我一直沒有想過會成為職業球員。」

生於俄羅斯一般家庭，列巴堅娜整個青年時期均沒有專屬教練，真正落場練習的機會不多，「我每天會打2小時網球，以及健身3小時，但總是以群組形式，直到我15歲都是7至8人共用一個球場，就算到我17、18歲仍是4人共用，實在不太專業。」

列巴堅娜2022年贏得溫布頓，首奪大滿貫。（Getty Images）

青年組世界排名第三 俄羅斯政府依然零支援

俄羅斯網球界競爭劇烈，一眾球手需要力爭有限資源，列巴堅娜即使在2017年青年組女單世界排名第三，俄羅斯政府未向她提供任何財政支援。職業網球員之路需要大量資金鋪設，她父母未能應付，「我的父母跟所有家長一樣，擔心我能否成為職業球員，你永遠不會知道傷患何時到來。爸爸想我去美國讀大學。」

她當年接受澳網官網訪問時坦言，不同大學向她提出相當好的條件，「可是我想轉打職業。」列巴堅娜父母知道女兒心意，亦看到她打出成績，最大問題就是金錢。這個時候，俄羅斯鄰國哈薩克的網球協會（KTF）向她招手，為她提供資金、訓練基地、各種支援與金錢，而KTF的會長正是烏特穆拉托夫。

贏得澳網後的團隊大合照，烏特穆拉托夫站在列巴堅娜身旁。（路透社）

熱愛網球的哈薩克富豪 成就列巴堅娜

烏特穆拉托夫並非一個普通富商，1991年哈薩克脫離蘇聯獨立，他獲總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）委派到各地為國家尋找經濟合作商機，長年為哈薩克在外貿、經濟和外交範疇的要員，卸下官職後從商，獲列當地首富，《福布斯》雜誌2025年估計他的身家約37億美元，名下業務包括銀行、快餐連鎖店Burger King在哈薩克的特許經營權。

公職與賺錢以外，烏特穆拉托夫最大愛好就是網球，他在2007年起擔任當地網球協會會長，親自主理一個「網球改革」大計——投資1.5億美元在網球基建與訓練上，向俄羅斯等鄰國招納潛質球手，列巴堅娜與父母跟他見面後，決定加入計劃，2018年6月剛滿19歲，她當時的世界排名才剛剛突破200位。

2023年澳網決賽不敵莎巴蘭卡，列巴堅娜3年後成功復仇。（Getty Images）

2022溫網莎巴蘭卡遭禁賽 轉籍列巴堅娜首奪大滿貫

列巴堅娜獲得哈薩克的資助下，進步一日千里，一年後世界排名已急升至36位，2020年起打入頭20位。諷刺的是，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，那一年溫布頓禁止俄羅斯及白羅斯（前稱：白俄羅斯）參賽，莎巴蘭卡正是其中一員，生於莫斯科的列巴堅娜早已轉籍不再代表俄國，並一路闖關，決賽擊敗查比雅（Ons Jabeur）封后，首奪大滿貫。

她從此榮登世界頂尖球手之列，可是2023澳網決賽遇上莎巴蘭卡，力戰3盤敗陣而回。列巴堅娜此後3年在大滿貫表現起起伏伏，2024巴黎奧運前夕患上急性支氣管炎未能參賽，2025年初又因後來成為他男朋友的教練胡高夫（Stefano Vukov）因場邊對列巴堅持言行過激遭WTA禁止執教12個月，及後上訴獲減刑至去年8月解禁，賽季難免受到一定影響。

2026澳網再奪大滿貫 列巴堅娜成哈薩克旗幟人物

惟列巴堅拿與胡高夫重新出發，去年底贏得年終賽，隨即在今年澳網擊敗莎巴蘭卡封后，一報2023年敗陣之仇，時隔3年半再次在大滿貫登頂。「Cool as a cucumber」的列巴堅娜勝出後一貫淡然，沒有激動慶祝，只是走到團隊身前逐一與眾人擊掌，笑得最開心的正是她的伯樂烏特穆拉托夫。

離開家鄉，在哈薩克這個新的家茁壯成長，受惠的不止站在世界網球壇頂端的列巴堅娜，她同時成為哈薩克的國民偶像和旗幟，她感言：「代表哈薩克這麼多年來，帶來很多錦標……每次回國看到很多孩子以你為榜樣，感覺真好。整體而言，我覺得網球在哈薩克發展迅速。」

在烏特穆拉托夫領導的哈薩克網球協會主導下，網球運動在這個人口2000多萬的國家急速成長，招募鄰國有潛質的球手以外，還培育大量小將，專為10歲以下小朋友而設的Baby Tennis計劃令定期學習網球的孩子由900人激增至30000人。目前已建有38個網球中心，共364個球場，租場費由2007年的每小時50美元，大減至現時的10美元，網球在當地不再是少數精英的專利。哈薩克的努力獲國際網球總會（ITF）認可，列入世界網球前15位的國家。

列巴堅娜即使以杜拜和斯洛伐克為主要訓練基地，平日根本不是住在哈薩克，外人根本不會在乎。澳網奪冠後世界排名重返個人最高的第三位，成就與排名均是同代俄羅斯女將中最高。她的故事無論個人層面，或是在合作方哈薩克而言，都是個十分成功的雙贏局面。