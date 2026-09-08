美網︱鄭欽文連續兩仗大落後反勝　挫前一姐施安迪晉8強

中國網球女將鄭欽文在美國網球公開賽連續兩輪驚險過關，繼上輪在決勝盤0：5落後主場球手姬絲（Madison Keys），劣勢中連贏7局反勝，今仗16強面對「前一姐」施安迪（Iga Świątek），開賽20分鐘便落後到0：5，但這個硬朗的湖北姑娘再次連贏7局先下一城，終以7：5、6：3勇挫施安迪，晉身美網8強。



美網︱鄭欽文。（路透社）

鄭欽文傷癒後世界排名跌出百大 今屆美網由外圍賽打起

鄭欽文去年6月世界排名升上生涯新高的第四位，然而球季持續受手肘傷患困擾，終在溫布頓後動手術治理，缺席去年美網及今年澳網。然而她今年2月復出賽場後，遲遲未能重拾佳態，法網和溫布頓均首圈出局，世界排名一路滑落，目前已跌至第121位。因此她在今屆美網要從外圍賽打起，鄭欽文順利連過三關，再次晉身正賽。

美網︱鄭欽文去年動手術治傷缺席美網，今屆愈戰愈強。（路透社）

上場決勝盤曾落後0：5 連贏7局反勝姬絲

鄭欽文頭兩圈順利晉級後，上輪遇上22號種子、美國主場球手姬絲，首盤負1：6，次盤7：6追平，第三盤以0：5落後，瀕臨出局之際發揮「小宇宙」，連贏7局反勝晉級。傷癒復出的鄭欽文，發揮不及以往穩定，從外圍賽最後一輪，到正賽的首三圈賽事，全部均要跟對手打足三盤。

美網︱施安迪首盤曾5：0領先鄭欽文。（路透社）

對施安迪頭20分鐘又落後0：5 再演後上反勝戲碼晉8強

16強鄭欽文遇上施安迪，頭20分鐘便以0：5落後，不過她咬緊牙關連贏7局，以7：5先下一城，次盤乘勢再贏6：3，以盤數2：0擊敗6次贏得大滿貫的施安迪。鄭欽文在勝出一刻倒在地上雙手掩面，開心地慶祝。今年美網從外圍賽起連贏7場晉身8強，足以讓她重回世界排名前50位。

美網︱鄭欽文開心慶祝。（路透社）

打多3場比賽兼4場打足三盤 鄭欽文：「我完全不覺得累」

鄭欽文賽後分享，「落場比賽打得愈多，便愈能尋回比賽節奏。」今屆要打多3場外圍賽，而且7場比賽之中有4場要打足3盤，不禁令人擔心她的體能問題，她直言：「很多人問我累不累，我完全不覺得累，我為比賽感到很興奮，嘗試達到較佳水平，好好享受這裏的比賽氣氛。」

美網︱鄭欽文挫「前一姐」施安迪晉8強。（路透社）

8強火拚2號種子列巴堅娜

接連擊敗兩位種子球手，鄭欽文8強會遇上更大考驗——2號種子列巴堅娜（Elena Rybakina）。列巴堅娜只要在今屆美網贏多一場，便可首嘗世界排名第一的滋味，這場8強大戰會在明晚（9日）11時30分上演。