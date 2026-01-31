澳網｜列巴堅娜劣勢下連取5局挫莎巴蘭卡　取得生涯第二個大滿貫

現時世界排名第5的列巴堅娜（Elena Rybakina），延續準決賽強勢，在周六舉行的澳洲網球公開賽女單決賽，激戰2小時18分鐘後，以6：4、4：6、6：4總盤數2：1力挫「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），生涯首奪澳網冠軍。



澳洲網球公開賽女單決賽，列巴堅娜以盤數2：1擊敗莎巴蘭卡。（Getty Images）

今次決賽是2023年澳網女單決賽翻版，當時由莎巴蘭卡勝出。列巴堅娜面對已是連續第四年闖入澳網女單決賽的白羅斯球手莎巴蘭卡，首盤贏得具說服力，憑藉乾淨俐落的擊球和關鍵時刻的發球，抵擋住莎巴蘭卡的招牌力量型攻擊。生於俄羅斯、現時以哈薩克球手身份參賽的列巴堅娜，第二盤卻被莎巴蘭卡成功破發，以6：4扳平。

至第三盤，莎巴蘭卡已領先3：0，正當大家以為她將會取得生涯第5個大滿貫錦標之際，列巴堅娜連取5局，頂住劣勢成功報回2023年決賽一敗之仇。列巴堅娜繼2022年溫布頓後，再次取得大滿貫錦標。

澳洲網球公開賽女單決賽，列巴堅娜和莎巴蘭卡賽後互吻對方。（Getty Images）

列巴堅娜接過獎盃後表示：「很難用語言表達我的感受，但我還是要祝賀Aryna（莎巴蘭卡）。她這兩年取得了令人矚目的成績，我希望我們以後還能一起在決賽中相遇。」

她又感謝現場觀眾支持：「我要感謝你們，感謝你們營造如此美妙的氛圍。你們的支持給了我們堅持下去的動力。這真是一場「快樂大滿貫」，我總是很享受來到這裏，在你們面前比賽。」

今次亦是莎巴蘭卡過去4個大賽決賽中第三次落敗，她在最後關頭出現3次無壓力犯錯（unforced errors），最終被列巴堅娜把握機會造出今仗第二次破發，最終以一球Ace來結束比賽。莎巴蘭卡賽後表示：「我現在真的難以明言為何落敗，我首先要祝賀Elena（列巴堅娜）取得如此輝煌的成績，也祝賀你和你的團隊取得如此卓越的成就。」她續指：「我喜歡在這裏比賽，喜歡在你們面前比賽，感謝你們一直以來的支持。」