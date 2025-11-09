網球｜WTA年終總決賽列巴堅娜封后　4000萬獎金女網史上最高

網球女子年終賽（WTA Finals）昨晚（8日）上演決賽，哈薩克球手列巴堅娜（Elena Rybakina）以直落兩盤6：3、7：6（7：0）擊敗世界第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），奪冠之餘更贏得女網史上最高、高達約398萬英鎊（約4076萬港元）的獎金。



WTA Finals 女子年終賽 - 列巴堅娜（Elena Rybakina）贏得冠軍。（Getty Images）

今年是連續第二年在沙特阿拉伯舉行WTA年終賽，列巴堅娜及「一姐」莎巴蘭卡在晉級過程中皆保持全勝，因此冠軍戰亦成為史上獎金最高的女子單打對決。

26歲的列巴堅娜全場打出16個致勝球，首盤發揮穩定，救回兩個破發分之後順勢連取四分破發，並保住下一個發球局先拔頭籌；次盤雙方形勢膠着，戰至搶七局列巴堅娜再次主導形勢，霸氣地連取七分贏得勝利。

這是她第六次擊敗莎巴蘭卡，賽後世界排名將升上第五。列巴堅娜賽後感言道：「這一星期真的不可思議，我原本沒預期能走到這一步。恭喜Aryna連續兩年成為世界第一，那是極偉大的成就。」

莎巴蘭卡賽後一度坐在場邊泛淚，要由教練團隊在身邊陪同，她坦言：「我今天的表現並不理想，Elena徹底擊敗了我。希望妳好好享受這座漂亮的獎盃。」

WTA Finals 女子年終賽 - 莎巴蘭卡決賽落敗。（Getty Images）

祖高域奪生涯101冠 宣布退出ATP年終賽

同日，祖高域（Novak Djokovic）在雅典舉行的ATP希臘錦標賽決賽中，經過三盤苦戰，以4：6、6：3、7：5反勝意大利好手穆薩迪（Lorenzo Musetti，又譯梅錫迪），勇奪個人職業生涯第101個冠軍。

祖高域贏得職業生涯第101冠。（Getty Images）

這位38歲、擁有24座大滿貫的塞爾維亞名將，成為網壇史上僅第三位突破100冠門檻的球手，距離「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）的103冠僅差兩個，而傳奇球手美國的干納斯（Jimmy Connors）則以109冠領先群雄。

祖高域賽後形容勝利「極度艱苦、難以置信」，但這場激戰亦令他的肩膀舊患惡化。賽後他在社交平台宣布退出即將在意大利都靈舉行的ATP年終總決賽：「我真的期待在都靈上場，但肩傷未癒，只能忍痛退賽。感謝球迷支持，希望很快能重返賽場。」