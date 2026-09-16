名古屋亞運現代五項｜港隊首度參戰　劉熙渝岑晉熙登場

撰文：吳慕兒
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愛知．名古屋亞運2026的現代五項項目今日（9月16日）開始舉行，香港現代五項隊首度派隊出戰亞運，揭開香港體壇新一頁。兩名代表包括男子組的岑晉熙及女子組的劉熙渝，本身都是游泳好手，在本地賽及學界賽獲獎無數，早前代表香港參加現代五項U19亞洲錦標賽，隨即在今次亞運「越級挑戰」。

名古屋亞運2026︱香港現代五項隊首度派員出戰亞運，劉熙渝、岑晉熙代表香港出戰。（中國香港現代五項總會）

現代五項運動背景　現代奧運之父顧拜旦模擬軍人單兵戰鬥創立

現代五項（Modern Pentathlon）是其中一個歷史最悠久的奧運項目。早在公元前708年的古代奧運，「古代五項」由跑步、跳遠、標槍、鐵餅和摔跤組成；現代奧運之父顧拜旦（Pierre de Coubertin）根據19世紀軍官穿越敵陣傳遞戰報的歷險傳說創立現代五項，模擬軍人單兵作戰時激發的極限技能，因此是一項綜合劍擊、射擊、游泳、跑步和馬術五項運動組成的綜合運動。

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名古屋亞運2026︱現代五項近年將馬術變成障礙跑。（Getty Images）

現代五項近年大變身　馬術賽以障礙跑取代　射擊跑步二合為一

1912年斯德哥爾摩奧運「現代五項」正式成為比賽項目，現代五項的設定以軍人所需技能為藍本。隨着社會演變現代五項在過百年的現代奧運歷史中漸見式微，故當中經歷不少改革，例如游泳分項由300米變200米，到今屆亞運再變成100米；馬術由越野賽變場地障礙賽；由於馬術障礙賽屢現事故，近年馬術部分改以障礙跑取代，今屆亞運亦首度以障礙跑代替馬術障礙賽。

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名古屋亞運2026︱近年現代五項一大轉變，是將射擊與跑步兩個分項合而為一，變成「激光跑」（Laser Run）。（資料圖片／Getty Images）

現代五項的最大改變，可說是射擊與跑步由兩個分項合而為一，變成「激光跑」（Laser Run），選手要跑4個圈、每圈400米，每圈之間設射擊項目，運動員每輪需在50秒時限內盡快以激光槍擊中10米外的靶面5次；若50秒內未能擊中5次，亦可於50秒內限時屆滿後直接起跑。

香港首度派隊參加亞運現代五項　兩代表岑晉熙、劉熙渝出賽

今日（9月16日）是今屆現代五項比賽展開的第一日，首先上演劍擊賽事。香港女將劉熙渝率先上午出戰，並以9勝23負，在33位參賽選手中暫列第28位。下午輪到岑晉熙出戰男子劍擊項目。周四（17日）劉熙渝會繼續出戰劍擊淘汰賽、障礙跑、游泳和激光跑賽事，周五（18日）輪到岑晉熙出戰。

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