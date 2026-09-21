亞運2026｜中國女排3：2勝泰國入決賽力爭三連霸　吳夢潔狂轟29分

愛知．名古屋亞運2026排球項目準決賽，中國女排在先失一局情況下以3：2反勝泰國，殺入決賽，不僅成功洗刷上月亞錦賽決賽失利之辱，更強勢向亞運三連霸目標邁進。中國主攻手吳夢潔獨得全場最高29分。



中國女排分組賽階段被分入B組，先後以直落三局輕鬆擊敗菲律賓與哈薩克，以分組首名出線淘汰賽。8強戰中國面對越南，憑藉主攻手莊宇珊攻下全場最高的17分，最終以25：16、25：16、25：11連拿三局橫掃對手。

名古屋亞運2026，中國女排分組賽兩戰以及8強分別直落三局擊敗對手。（新華社）

中國於今日（21日）下午與泰國女排爭奪決賽入場券，後者曾在一個月前亞錦賽決賽，以3：2擊敗中國奪冠，搶走直通洛杉磯奧運入場券。

中國入局較快，首局迅速取得7：3領先，迫得泰國叫暫停調整。隨後泰國進入節奏，利用快攻得分，雙方得分梅花間竹，17平時吳夢潔發球出界，泰國反超前18：17，此後中國再無領先。進入局末，中國在21：24時連追兩個局點追近至23：24，但泰國隊及時煞車以25：23先拔頭籌。

中國女排先輸一局情況下，以3：2反勝泰國晉級。（新華社）

第二局中國一路領先但再次戰至局中後段時發揮不佳，泰國在15：22時叫暫停後回來連取4分追至19：22，中國由吳夢潔重扣止頹勢，最後再由吳夢潔斜線攻擊得分，以25：21追回一局。第三局中國火力全開，王奧芊、莊宇珊、吳夢潔接連得分，一度領先至12：3、19：9、23：10，最終以25：11大比數拿下再下一城，局數反超至2：1。

第四局陷入拉鋸戰，吳夢潔扣球出界，泰國領先至9：8，中國主帥趙勇及時叫暫停調整，回來後中國連拿3分反超前11：9，惜王奧芊發球出界未能延續得分勢頭。雙方交替上升至20平，中國連續攔網出界、回球出界後被拉開至20：22，中國叫出暫停，隨後龔翔宇兩度攔網得分追和至22平，泰國快攻失誤，中國反超至23：22，但泰國頂住壓力奪回兩分，率先拿到局點。結果泰國發球失誤送禮，比賽進入刁時，吳夢潔強攻得手，中國一度手握賽點，但莊宇珊發球失誤「回禮」，雙方戰至25平。最終泰國以28：26驚險贏下第四局。

中國女排連續13屆亞運殺入決賽。（新華社）

進入15分制決勝局，中國開局極為順利，吳夢潔發球直接得分後，中國已經建立10：1領先優勢，泰國奮起直追連奪3分未能扭轉敗局，中國以15：6的懸殊比數拿下決勝局，總局數3：2擊敗泰國晉級決賽。吳夢潔獨得29分冠絕全場，王奧芊亦得17分，莊宇珊貢獻16分，泰國方面，Thatdao Nuekjang與確林（Pimpichaya Kokram）各得16分。