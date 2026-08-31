女排亞錦賽泰國挫中國奪冠歷史性入圍奧運　教練加提蓬以中國為師

泰國女排在今屆亞洲女排錦標賽一再送上驚喜，繼4強3：1淘汰日本，決賽面對中國在1：2劣勢中，連贏兩局反勝奪冠。今年亞錦賽冠軍更可獲2028洛杉磯奧運入場券，泰國女排兩年後將歷史性首戰奧運，寫下歷史新一頁。



女排亞錦賽︱泰國決賽挫中國奪冠，將首度參加奧運。（新華社）

2026女排亞錦賽︱中國主場之利入決賽 冠軍即獲奧運入場券

2026年亞洲女排錦標賽在天津奧林匹克中心體育館上演，有主場之利的中國女排，分組賽在A組3戰全勝晉身8強，另外兩支分組賽未嘗一敗的球隊，正是B組的泰國和C組的日本。手術後養傷一段時間的主攻手吳夢潔，在分組賽最後一輪對中華台北一仗首度復出，為中國女排增添火力，她與另一主攻莊宇珊帶領下，中國隊8強和4強分別直落3局淘汰越南和伊朗，晉身決賽。

女排亞錦賽︱吳夢潔今次賽事傷癒復出，為中國女排添火力，但未足以奪冠。（新華社）

泰國女排愈戰愈勇 主帥加提蓬與太太馮坤雙劍合壁領軍

中國女排距離洛杉磯奧運入場券只差一步，決賽對手是今屆賽事表現突出的泰國。泰國女排世界排名14，在亞洲區位列第6位的日本、第7位的中國之後，主教練加提蓬2024年第三度接掌球隊，他的太太、中國女排前隊長馮坤加入為教練團隊一員，並擔任領隊，夫妻雙劍合壁之下，泰國女排兩年間進步神速，在世界女排聯賽（VNL）已不時與頂尖球隊有力一戰。今屆亞錦賽8強3：0勝韓國，4強3：1擊敗日本，來到決賽面對13屆冠軍中國亦毫無懼色。

女排亞錦賽︱泰國主攻手莎絲帕蓬決賽獨得28分，今屆亞錦賽亦成為得分王。（VNL）

莎絲帕蓬決賽獨得28分 賽事共得115分成得分王

29歲主攻手莎絲帕蓬（Sasipapron Janthawisut）狀態大勇，決賽領泰國25：20先下一城。中國在吳夢潔、莊宇珊聯手下以25：11、25：23連贏兩局反超前。關鍵第4局中國女排由中段起已大幅落後，泰國順利25：18拿下，局數追平2：2。決勝第5局中國主攻莊宇珊戰至抽筋，泰國再贏15：10，終以局數3：2擊敗中國，第4度成為亞洲冠軍，也是自2019年4強和2023年決賽後，連續3屆亞錦賽擊敗中國。莎絲帕蓬今屆賽事共得115分，成為今屆賽事「得分王」。

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泰國連續三屆亞錦賽挫中國 將歷史性首晉奧運

吳夢潔、莊宇珊各得21分仍不足以領軍獲勝，皆因除莎絲帕蓬獨得28分外，另有3位球手得分達到雙位數。排球自1964年列入奧運獎牌項目，泰國無論男、女子隊均從未試過入圍，因此今次第4度贏得女排亞錦賽並取得奧運入場券的意義非凡。

女排亞錦賽︱中國傳奇名將郎平亦是決賽座上客。（新華社）

中國、日本女排錯失直入奧運良機 仍有兩途徑晉身洛杉磯

中國和日本雖均未能把握今次機會獲得奧運資格，但仍可靠另外兩個方式取得一席。2028洛杉磯奧運女排「入場券」只得12張，主隊美國已奪去一張，餘下11個席位，2026年亞洲、歐洲、非洲、南美洲、中北美洲冠軍各佔一席。亞洲區一席已由泰國奪得，明年8至9月上演的世界盃三支成績最佳而未獲奧運資格的球隊均可入圍，最後3席經由世界排名獲得。

女排亞錦賽︱中國女排成員在失落奧運資格後均很失落。（新華社）

泰國主教練加提蓬：「我等待這一刻足足30年，今次是個奇蹟」

泰國女排主教練加提蓬領軍奪冠後保持一貫謙遜，表示「中國隊一直是泰國隊學習的對象，是泰國隊的老師」，更聲稱能勝中國隊並獲得奧運參賽資格，「是一個奇蹟」。加提蓬續稱，「我等待這一刻足足30年，我們之前多次衝擊奧運資格均不成功，部分隊員等待這刻已久。這是我們很多人一生的夢想，為此付出所有，努力訓練就是爲了今天。」

女排亞錦賽︱泰國主教練加提蓬指擊敗中國隊並獲得奧運資格「是一個奇蹟」。（新華社）

「中國隊一直是我們的老師，祝福中國隊一切順利」

他認為中國隊非常強大，每一分都得來不易，「中國隊一直是我們的老師，40多年前我還是運動員的時候就開始向中國排球學習。我的老師也是中國人，他教會我很多關於排球的東西。」加提蓬説泰國多年來得到中國的幫助和支持下一步步成長，逐步走向世界水平，「我們一直在學習中國隊、跟隨中國隊的腳步。」他堅信中國隊未來仍然非常強大，未來兩年百分百有機會獲得奧運資格，「我祝福中國隊一切順利。」