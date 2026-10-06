WTT中國大滿貫黃鎮廷杜凱琹混雙16強止步　蘇籽童女單負張本美和

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷、杜凱琹在2026名古屋亞運會失利後，轉戰WTT中國大滿貫重新出發，可惜首場比賽便在16強遇上強敵，由男雙世界排名第一的兩位球手之一、阿歷斯勒邦（Alexis LEBRUN）與法國女將盧絲（Charlotte LUTZ）的組合力戰4局下敗陣，無緣晉級8強。



黃鎮廷失意亞運後重新出發，再夥拍杜凱琹、陳顥樺出戰WTT中國大滿貫。（資料圖片／夏家朗攝）

WTT中國大滿貫︱黃鎮廷杜凱琹混雙16強力戰負「眼鏡兄」與新拍檔

混雙世界排名第二的黃鎮廷／杜凱琹，16強硬撼阿歷斯勒邦和新拍檔盧絲，「黃杜配」雖以11：8先取一局，但法國組合年輕、當打、有活力，尤其男單世界排名第8的阿歷斯勒邦，早已擅長雙打，只是一直與弟弟菲歷斯出戰男雙為主，今次與21歲的同鄉盧絲組隊，關鍵是第2局雙方互有領先下，黃杜配追成8：8平手後未能把握後上氣勢，被法國組合以11：9勝出。阿歷斯勒邦和盧絲扳平局數後愈打愈順，以11：5、11：7再贏兩局，以3：1反勝香港組合晉身8強。

陳顥樺夥韓將金娜英戰混雙 兩日盡顯單、雙打巨大潛力

今日較早前，昨日在男單首輪與瑞典名將莫利加特打足5局僅敗的陳顥樺，夥拍韓國女將金娜英出戰混雙16強，二人合作產生不錯的火花，面對日本強敵松島輝空、張本美和，首局在5度刁時下以17：15勝出，即使之後以6：11、10：12、4：11連輸3局，以1：3敗陣，陳顥樺在今次中國大滿貫頭兩場賽事已展現他在單打和雙打的巨大潛力。

陳顥樺夥拍韓國女將金娜英出戰混雙16強，二人合作產生不錯的火花。（WTT微博）

蘇籽童女單32強在張本美和身上取得一局

17歲的蘇籽童女單外圍賽連過3關後，首圈3：2勇挫中華台北的李昱諄，今日獲得32強挑戰3號種子、日本球手張本美和的機會。 面對狀態大勇的張本美和，蘇籽童首局負5：11後，第2局中段雙方戰至6：6時蘇籽童連贏4分，領先10：6，張本美和力追至10：10刁時，蘇籽童仍能以15：13勝回一局。張本美和隨即以11：6、11：5再贏兩局，以3：1勝出。

WTT中國大滿貫︱蘇籽童女單32強在張本美和身上取得一局。（WTT微博）

亞運後港乒再出戰 WTT中國大滿貫精銳盡出

今年WTT乒乓球四大滿貫新加坡、美國、歐洲（瑞典）均已上演，亞運後隨即舉行餘下的中國站，中國三大巨星孫穎莎、王曼昱、王楚欽悉數主場上陣。香港隊雖然暫時在今次中國大滿貫的單打和混雙方面未能突破，但明晚尚有男雙組合黃鎮廷／陳顥樺，以及女雙組合杜凱琹／吳詠琳，力爭晉身8強，仍有機會爭取佳績。

杜凱琹夥拍吳詠琳在亞運女雙獲得銅牌。（趙子晉攝）

黃鎮廷／陳顥樺獲列為男雙5號種子，首輪對手為克羅地亞組合Ivor BAN／Andrej GACINA。亞運女雙銅牌得主杜凱琹／吳詠琳亦獲列為5號種子，將會跟羅馬尼亞組合施素絲（Bernadette Szocs） ／森瑪拉（Elizabeta SAMARA）爭入8強。

杜凱琹夥拍吳詠琳在亞運女雙獲得銅牌後再次出擊，出戰中國大滿貫。（路透社）