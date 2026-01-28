卡域克領曼聯連勝曼城阿仙奴　他做對了什麼？︱英超．01球評

曼聯主帥阿莫林離任，名宿卡域克（Michael Carrick）「捱義氣」頂上，接手執教到季尾，在這個低迷時刻，相信就連最樂觀的紅魔球迷，也想不到曼聯可以在英超兩連勝，而且對手分別是聯賽排名頭兩位的兩大宿敵曼城和阿仙奴。

卡域克上任前已遭前隊長堅尼揶揄「唔夠班」，他延續球員年代向來少說話、多做事的作風，一於少理閒言閒語，短短時間已改變了這支在阿莫林手上看來平平無奇的球隊。到底卡域克做對了什麼？曼聯管理層千揀萬揀，其實最合適的教練一早「最已陣」？



卡域克領曼聯連勝曼城阿仙奴。（路透社）

一點背景：曼聯主帥這份工為何咁難頂？

無可否認，曼聯主帥這份工十分惡做——一方面管理層要求高、掣肘多，二來球隊過往歷史輝煌，由名宿、球評人、傳媒以至球迷，都對球隊有近乎完美的不合理期望，以放大鏡審視一切，根本沒有一絲喘息空間，身為主教練更是眾矢之的，任何時間都是壓力山大。

阿莫林毫無意外地在這種情況下倒下來，一如之前的坦赫格。事實上由費格遜2013年榮休，莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查沒有一人在曼聯能稱得上是成功。當時大家的箭靶是「唔識波」的行政總裁活華特（Ed Woodward），好了，2022年這個「數佬」退下來，之後英明神武的新股東拉傑夫（Jim Ratcliffe）帶着他的新班子浩浩蕩蕩為曼聯改革，暫時只見為減少開支不斷縮皮，場上成績依然尷尬。作客阿仙奴一役，是Sir Jim少數能在觀眾席上一展歡顏的時刻。他的例子說明，如何精明的生意人，搞波（而且還是曼聯）總要先「交點學費」。

拉傑夫和曼聯管理層見證紅魔主場擊敗曼城，眉飛色舞。（Getty Images）

拉傑夫上場後一錯再錯 曼聯為慳錢才找上他

話題似乎扯遠了，想說明的是，拉傑夫旗下的英力士（Ineos）團隊從解僱坦赫格到聘用阿莫林，再到辭退阿莫林團隊，當中花去大量「冤枉錢」，而季中再次炒教練，心儀的新主帥人選極有可能未能即時到來，因此要找一位能領軍到季尾的過渡人物。臨時臨急要找個似模似樣的人選，實在不易，而且由於連炒兩任主帥，必須盡量節省金錢。

曼聯勝在名宿夠多，可以從龐大的「名宿人才庫」之中，找尋捱義氣之人。卡域克從2018年退役後，一直留在曼聯當一隊教練，摩連奴的最後半季和蘇斯克查的整個任期，均在教練團隊之中，蘇斯克查離任後，卡域克曾短暫掌帥領軍3場，直到曼聯高調聘用蘭歷克為看守主帥才離隊。可見當時曼聯管理層並未考慮讓他「升職」，連看守領隊的資格也沒有，寧願以名氣甚大的「戰術大師」蘭歷克上場，結果如何大家亦有目共睹。

蘇斯克查帶領曼聯期間，卡域克一直在他身邊。（路透社）

一個叫做領隊的「虎度門」

當然，足球主帥與副手之間差之千里，要跨越領隊這個「虎度門」，絕非易事。費格遜如此成功，他的兩任副手麥卡倫、基羅斯曾獲一致看好，最終亦是碌碌無為。卡域克離開曼聯後，沒有浪費時間，2022年10月接任當上英冠球隊米杜士堡主帥，不止領軍成功護級，甚至獲得第4名，即使升班附加賽失利，已是超乎期望的佳績。

翌季他領米堡晉身聯賽盃4強，英冠聯賽得第8，獲球會續約3年。可是接下來米杜士堡在2024/25球季聯賽只得第10，被球會辭退。費格遜年代的舊將，布魯士、曉士、白蘭斯都有不俗的教練生涯，蘇斯克查是唯一曾長期任教，算不上是一流主帥，堅尼、加利尼維利、朗尼當教練均不太成功，似乎都是更適合當球評人。雲尼斯達萊在坦赫格離任後曾短暫任教，效果一般，算來算去，44歲的卡域克已是餘下來的較易為人接受的「新鮮」選擇。

卡域克領曼聯英超兩連勝。（路透社）

卡域克做對了什麼？

卡域克由1月13日上任到領軍主場鬥曼城，只得4日時間。他做了什麼為球隊快速地撥亂反正？第一件事，便是取消前任主帥阿莫林曾強調「教宗也不能令他改變」的3-4-3陣式。

1. 防守篇：回復4後衛 重新起用明奈

既然曼聯陣中沒有足夠合適球員，去迎合這套戰術，卡域克索性轉用4-2-3-1，回復4後衛陣式，馬古尼、利辛度馬天尼斯踢中堅，一左一右為梳爾、達洛治，擺回正正常常的陣式。此外，他重新起用遭阿莫林棄用至近乎離隊的青訓出身球員明奈（Kobbie Mainoo），以此子加上卡斯米路踢雙防中——以明奈的活力，配合卡斯米路的經驗與路數。面對曼城、阿仙奴兩大強敵，卡域克明顯想先做好防守。

2. 進攻篇：不再強求傳控 直接以速度制敵

重新起用明奈的好處是，將隊長般奴費南迪斯放回進攻中場位置，全面解放他的創造力。多古與阿密特迪亞路兩隻快翼一左一右，加上同樣速度飛快的麥比奧莫打單箭頭，曼聯的攻勢不再迂迴，不再強求傳控，而是回復簡單直接，以速度制敵。

說實話，卡域克所做的，只是不再強求一班球員做他們不擅長的事，而是按照他們本身的強項來發揮。相對阿莫林的一板一眼，卡域克麾下的曼聯在前場回復自由奔放，在紅魔連續多年低迷之中，這種簡單直接的爽快的攻勢，自然令人眼前一亮，Sky Sports的評論甚至形容，卡域克的足球是「曼聯DNA」的完美廣告。

曼聯真的復甦了，還是純屬虛火？（路透社）

曼聯應否由卡域克長期接任？

兩場意想不到的勝仗過後，隨即有聲音討論曼聯應否由卡域克長期接手。前隊長加利尼維利仍認為，即使帶隊連勝曼城、阿仙奴，季尾還是應由杜慈、安察洛堤這種世界級教頭掌帥，才能頂得住成為曼聯主帥的壓力。

可是3星期前跟卡域克一起在巴巴多斯度假的另一名宿朗尼，卻認為老友卡域克接手後，「曼聯的一切都在改變」。筆者想到的卻是2018年12月摩連奴被炒後臨危受命的蘇斯克查。「蘇B」暫掌帥印時，領軍頭19仗贏出14場，曼聯在2019年3月讓他坐正主帥之位，並向他開出3年合約。事實證明，蘇斯克查即使深愛曼聯，但戰術素養並非頂級，未能領軍更上層樓。

卡域克本人拒絕想得太遠，「否則會被吞噬」，回應一如他在球員年代的表現，同樣充滿智慧，當Sky Sports記者嘗試令他回應是否渴望坐正主帥之位，卡域克維持一貫實幹作風，「我來這裏是要做事，當我在不足兩星期前回來，我說過我們的每個決定都是為了建立更宏大的將來。我們不能感到自滿，兩場重大的戰果，但必須腳踏實地。我很享受比賽結果，會繼續嘗試去做能力範圍內的事情。」

到底卡域克是另一個蘇斯克查，還是真的有世界級領隊的本事，尚待時日驗證。不過他的頭兩場勝仗至少可說明，以曼聯的財力和人腳，改革之路不一定要如阿莫林式的痛苦和漫長，亦再次印證曼聯管理層當初精挑細選下揀中阿莫林，是如何地錯誤。