西甲｜皇馬1：0險勝維拉利爾　雲尼斯奧斯扯頭髮撤銷入球兼領紅牌

國際賽期後西甲回歸，第8輪賽事皇家馬德里主場出戰維拉利爾。下半場，皇馬中場費達歷高華維迪（Federico Valverde）助攻新援迪奧文迪（Yan Diomande）射入加盟後處子球。雖然皇馬翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）隨後染紅，10人應戰的皇馬最終仍以1：0險勝對手，目前聯賽積分榜上仍落後榜首8連勝的巴塞隆拿6分。



今場雲尼斯奧斯先列後備，他在52分鐘後備入替，並在72分鐘接應中場比寧咸（Jude Bellingham）傳球燙射破網，一度為皇馬擴大比數至2：0，主帥摩連奴（José Mourinho）更激動狂奔半場慶祝入球，但VAR球證提示主球證觀看重播。

雲尼斯奧斯一度入球幫助皇馬領先至2：0，隨後入球因進攻過程中雲尼斯奧斯拉扯對手頭髮被判無效。（路透社）

重播影片顯示，雲尼斯奧斯在進攻過程中，與維拉利爾中場尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba）發生肢體碰撞，之後雲尼斯奧斯伸手用力拉扯對方頭髮。球證隨即取消皇馬的入球，並直接向雲尼斯奧斯出示紅牌驅逐離場。雲尼斯奧斯離場前情緒極度激動，不斷向裁判組理論。皇馬中場曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）賽後談及隊友紅牌：「我不知道球證是怎麼回事，這張紅牌我完全不明白，但最重要的是勝利。」

雲尼斯奧斯對遭紅牌驅逐離場表示不滿。（路透社）

雲尼斯奧斯面臨加刑 勢無緣鬥巴塞

雲尼斯奧斯賽後在個人Instagram發佈貼文道歉：「歡樂仍在繼續……向我的團隊和球迷們致歉。」不過他仍要面對紅牌帶來的後續影響。根據西班牙足總發布的《西班牙足協紀律條例》，故意拉扯對方球員頭髮屬非傷害性暴力行為，將會被罰停賽1至3場，雲尼斯奧斯若被「加刑」，勢缺席10月26日作客巴塞隆拿這場西班牙「國家打吡」。

摩連奴缺席賽後記者會

皇馬主帥摩連奴未有出席賽後記者會。多家西班牙傳媒透露，摩連奴此舉是擔心自己在怒火中發表的言論會惹來足總處罰，從而錯過作客巴塞隆拿時在場邊執教的機會。

摩連奴怕言論過激遭禁賽，缺席今場賽後記者會。（路透社）

班拿貝主場球迷對判罰極度不滿，場內不斷響起「足總腐敗」、「泰巴斯（Tebas，現任西甲聯賽主席），立即辭職」的抗議聲及滿堂噓聲，強烈表達對球證執法尺度的不滿。