Volvo秋季帆船賽為賽季展序幕　澳洲珀斯隊伍訪港享受比賽與美食

撰文：吳慕兒
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香港遊艇會主辦的「Volvo秋季帆船賽」順利完成，意味2026至2027年帆船賽季正式開鑼。今年賽事的報名隊伍為歷年來最多，共有113支參賽船隊、逾600名帆船好手在維多利亞港同場較量。

經歷漫長的暑假2026-2027年帆船賽季正式開鑼，由「Volvo秋季帆船賽」在維港揭幕。（公關提供）

今次賽事是繼今年5月「Volvo春季帆船賽」煞科後的首個本地大型賽事，參賽船隊分成9個不同級別進行角逐，賽道主要設於紅磡至太古城及筲箕灣一帶，以繞泡賽形式舉行。除了參賽隊伍寫下近年新高，另一焦點落在大船組別身上。

今年的報名參賽隊伍創歷史新高，令維港海面變得非常熱鬧和壯觀。 （公關提供）

大船組別一如既往吸引最多船隊參賽，今次開鑼賽更特別吸引19名來自澳洲珀斯Royal Perth Yacht Club的帆船運動員專程來港作賽。他們分別以「慢不得號」、「Rampage 28號」及「MNOG One號」出戰大船組別賽事。

從澳洲來港參賽的Mark Dymond（左一）和Simon Cosoli（後排，手持紅帽者）表示香港帆船賽事規模之大令他們有點驚訝，而且整個社群很有凝聚力。 （公關提供）

Mark Dymond和Simon Cosoli是其中兩名從澳洲遠赴而來的參賽者。今次是二人首次來港參賽，他們表示，香港帆船賽事的規模令他們有點驚訝，形容賽事規模龐大，而且整個帆船社群非常有凝聚力，氣氛熱鬧且充滿活力。「在珀斯，即使在最繁忙的日子，大約也只有80艘船同時參與。相比之下，這裡船隻的數量以及參與的人數都令人驚嘆。」

Mark和Simon的「Rampage28號」在大船競賽2組以第六名完成。 （公關提供）

他們一共來港6日，除了參賽以外，也把握時間在香港旅遊。比賽前一天，在香港遊艇會的安排下，他們駕駛帆船前往大嶼山遊玩及品嚐海鮮，並對香港的景色讚嘆不絕。他們說：「美食非常美味，景色也十分漂亮。當時夕陽西下，天邊的霞光與城市燈光交相輝映，非常迷人。」 Mark和Simon所在的「Rampage 28號」在大船競賽2組以第六名完成賽事。

而「慢不得號」及「MNOG One號」則分別在大船競賽1組及大船競賽2組中取得第二名及第七名。

上年在多個本地賽事橫掃獎項的陳維澤（右一）駕駛「Rampage 38號」在大船競賽0組賽事中奪得第一名。 （公關提供）

去年在多個本地賽事橫掃獎項的陳維澤（Noel）今次駕駛「Rampage 38號」參賽。他表示，雖然過去3個月屬傳統「唞暑」季節，但他在過去兩、三個月仍定期參加一些較小型的賽事，並沒有鬆懈，希望新賽季能延續去年的好成績。「Rampage 38號」亦在大船競賽0組賽事中衛冕。

開鑼賽每年都吸引不同經驗的參賽者参賽，今年全場年紀最小的參加者有年僅5歲的安聲宏（左四），他跟隨爸爸（右一）參賽。 （公關提供）
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