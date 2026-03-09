勞力士中國海帆船賽｜海狼號奪全場總冠軍　莫俊傑一人一船完賽

隨着「海狼號」奪得全場總冠軍，今屆勞力士中國海帆船賽圓滿落幕。



「海狼號」奪得全場總冠軍。（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

Philip Turner與陳維澤的R/P 66型「Team Alive - Rampage號」於周五中午率先抵達菲律賓蘇碧灣終點，贏得衝線冠軍；全場總冠軍則採取「讓賽制度」（Handicap System），確保大小不一的各個型號船隻能在公平環境下競技，成績以「修正時間」（實際航行時間X讓分系數）為依歸，最終「海狼號」於星期五下午9時30分20秒衝線，以修正時間71小時43分35秒奪得IRC全場總冠軍，成為首艘奪得此殊榮的中國賽船，寫下新里程。

「海狼號」第五次參賽，終由上屆全場總亞軍躍升為總冠軍，船長顏宇業表示：「我們一直相信自己有能力奪冠。五次參賽以來，每次都從失誤中學到很多。這次雖然遇上強風及有些器材損壞，但整體風況穩定，我們算是幸運。只是接近終點時遇上一小段無風區，但團隊仍然合作無間，順利衝線。」

領航員 Campbell Murray Field補充：「我們來自不同國籍的船員通力合作，大家賽前詳細研究航線並制定策略，整體都按計劃執行。最後階段需要作出一些調整，後段慢了下來確實有點挫折，但一切仍在掌握之中。」

至於全場總亞軍和全場總季軍，分別為古楚璧（Franco Cutrupia）所屬Solaris 60型「Fenice號」和Stefan Filip的Neo 400+「Neo One號」奪得。

莫俊傑單人匹馬完賽。（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

至於單人匹馬參賽的莫俊傑，以總時間3日6小時30分完成全長565海浬的航程，成為史上首個「一人一船」的勞力士中國海帆船賽完成者，亦締造個人新紀錄。他分享：「這場比賽即使是全員或者雙人都非常艱辛，更何況是單人。這次挑戰比我預期更困難，但幸運的是一切都剛剛好。最大的挑戰其實來自心理壓力，不論是天氣或船上裝備，即使你事前再怎麼準備充足，總有新的狀況在比賽中出現。當我看見終點線，感覺非常不真實，腦袋和情緒都還在消化整個過程。」

另外，雙人組冠軍由Henning Mueller及Adrian Stromski駕駛的Sun Fast 3600 型「Zesst號」奪得，他們亦是該組別唯一完成賽事的賽船，更取得IRC全場第四的佳績。