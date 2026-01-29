帆船｜香港帆船賽周揭幕　港將力爭名古屋亞運入場券

「新鴻基公司香港帆船賽周」暨第四屆「29er亞洲帆船錦標賽」昨日（28日）在香港遊艇會中途島水上運動訓練中心舉行開幕禮，今屆賽事共有來自12個國家或地區的276艘帆船和306名選手參加。



帆船賽周設有十個級別賽事，包括2.4mR、29er、ILCA 4型、ILCA 6 型、樂天小帆船主賽組、樂天小帆船中階組、樂天小帆船初階組、少年Fusion組別RS Feva及RS Tera，在淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲等多個賽區作賽。

同時上演的29er亞洲帆船錦標賽和ILCA 4組別賽事，同時是名古屋亞運會港隊代表的其中一場選拔賽，剛在2025 29er Awards奪得亞洲隊伍最佳表現獎的喬㵆鏗和普令行，將與另一支港隊隊伍韓牧峰和陳宏立，爭奪男子29er亞運入場券。女子29er方面，港隊派出江芷棋和黃曦慧迎戰。

喬㵆鏗（右）和普令行（左）早前在2025 29er Awards奪得亞洲隊伍最佳表現獎。（香港遊艇會提供）

港隊女子組合江芷棋（左）和黃曦慧（右）將力爭女子29er 亞運入場券。（香港遊艇會提供）

至於ILCA 4型帆船，女將黃子㬢、蘇昕妍，以及男將鄭祺翱和翁熙陽，將會爭奪亞運男、女子組分別各一的席位。

至於ILCA 6型帆船，杭州亞運代表黃子晏、以及衛亮行和陳銳謙出賽。樂天小帆船主賽組和2.4mR組別均有世界級選手坐陣，去年樂天小帆船世錦賽女子組銀牌得主、波多黎各的Ines Mendez Larminaux首次參加帆船賽周；英國的2.4mR組世界冠軍人馬Murray MacDonald，同樣是首次參賽。

「新鴻基公司香港帆船賽周」將於2月1日煞科，屆時將決出各級別冠軍，同日更設頒獎禮。