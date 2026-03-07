勞力士中國海帆船賽｜Team Alive - Rampage號戰勝強風成衝線冠軍

Phillip Turner及陳維澤旗下的Reichel/Pugh 66型「Team Alive - Rampage號」成為2026年勞力士中國海帆船賽的「衝線冠軍」，從銅鑼灣香港遊艇會到菲律賓蘇碧灣的565海浬路途上，他們遇上25至28海浬的強勁東北風，又戰勝風勢微弱且不穩定的「呂宋無風洞」，經歷49小時55分8秒的航行，終於在全程領先的優勢下衝過終點。



（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

「Team Alive - Rampage號」力爭刷新自己於2016年創下的賽事紀錄，雖然最終以18海浬之差與新紀錄無緣，但眾將對於今屆比賽仍非常滿意。策略員 Matt Humphries表示：「我們一直採取較南的航線，確保進入蘇碧灣時不會遇上逆風或無風區，結果非常順利，我們在最後甚至不需要逆風航行。隊員們非常努力，每一海浬、每一分鐘都全情投入，火力全開，確保成功衝線奪冠。」

（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

勞力士中國海帆船賽於3月4日上午在銅鑼灣遊艇會起步，20艘參賽船隻啟航後風勢減弱，大顆兒在維港逆風緩慢推進，「Team Alive - Rampage號」首先通過鯉魚門海峽。離開維港後，風勢逐步增強，第一晚更錄得25至28海浬東北季候風，雙人組別的「Juice號」及PHS組別的「急不來號」在這一晚分別因為設備故障及主帆破損，先後退賽。

（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

風勢在清晨時份減弱至18海浬，浪高減到1.5至2米，參賽船員得以喘息，但他們不久又迎來風高浪急的挑戰，風勢再次增強至25至27海浬，極為考驗船員的體力。「Team Alive - Rampage號」採取恆向線最南方的航線，意圖避開不利洋流，他們亦未受變幻不定的天氣影響，一直保持領先優勢，最終在3月6日下午1時15分8秒衝過終點，以總時間49小時55分8秒成為「衝線冠軍」。

（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

澳洲籍船長 Duncan Hine總結此次比賽：「我們玩得非常開心。我們訂下計劃、然後逐步執行，基本上是把船當作偷來的一樣瘋狂駕駛。」他同時大讚 Alive船隊與Rampage船隊的合作：「兩隊之間的團隊文化非常出色，我們非常享受這次合作。Alive船隊自成立以來，今是第一次與另一支船隊一同作賽。展望未來，我覺得絕對可以與 Rampage號再合作，甚至可以與其他團隊合作。」

第二艘衝線的是Ernesto Echauz擁有的 Reichel/Pugh 75型「Standard Insurance Centennial V號」，也是2023年的衝線冠軍得主。他們選擇靠近岸邊航線，期望利用逐漸增強的海風，最終於3月6日下午3時43分48秒完成航程。

（圖片由 ROLEX / Andrea Francolini提供）

Ernesto Echauz賽後說：「這是一場非常出色的比賽，風力強勁，我們只花了兩天多就完成，只有大約兩個小時停滯不前或是移動緩慢，但從頭到尾都很順利。把賽期提前到三月是很好的決定，風況也更佳，實在是一場精彩的比賽。」

「Team Alive–Rampage號」與「Centennial V號」抵達終點之際，蘇碧灣對開依然競爭激烈。上屆衝線冠軍及IRC全場第一的雙料冠軍 TP52型「Happy Go號」正與同為TP52的「Standard Insurance Centennial VII號」互不相讓，兩艘船多次互換領先位置。到了最後兩小時，「Happy Go號」再度提速，最終以41分鐘的優勢力壓「Standard Insurance Centennial VII號」衝線。