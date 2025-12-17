乒乓︱鄧亞萍大讚張本智和有4大優點　直指國乒訓練有一大缺點

日本球手張本智和在香港首奪WTT總決賽男子單打冠軍，由於他父母背景的關係，加上不時敢向國乒下戰書，難免總是在中國引發爭議。不過中國乒乓球傳奇鄧亞萍在評論WTT總決賽男單決賽時，並不吝嗇對張本智和的讚賞，短短10個字道出這位日本球手的優點，還指出國乒在訓練上的一大不足之處。



張本智和。（梁鵬威攝）

22歲的張本智和，2003年在日本仙台出生，父親張宇，母親張凌，皆是來自四川的乒乓球手，當中張凌為前國乒成員，與鄧亞萍和喬紅同期。張宇為四川省隊，1998年經同鄉師兄、前國乒主將陳龍燦介紹，夥同張凌移居日本仙台到當地青少年乒乓球會當教練。陳龍燦曾任前日本女乒主力福原愛的教練。

鄧亞萍讚張本智和——1. 落後時敢搏殺

即使張氏一家已全數入籍日本，大概因為張本智和對國乒帶來一定威脅，中國球迷大都對他不太友善。可是今次WTT總決賽，張本智和得到「大魔王」鄧亞萍高度讚賞，他在決賽對瑞典球手莫利加特（Truls Möregårdh）上演一場精彩對決，當中局數2：2平手，他在第5局落後7：10時連得5分，贏得關鍵一局，之後順利奪冠，鄧亞萍便稱：「國乒需要更多能在7：10落後時敢搏殺的選手，而非依賴主力健康的『僥幸心理』。」

張本智和向來在場上鬥志頑強，今次總決賽他心態上更成熟，早在決賽前，他在8強勝菲歷斯勒邦、4強勝林詩棟時均曾在對手獲得局點的時候，頂住壓力從後追上反勝，未因落後而感到虛怯，正好與林詩棟形成強烈對比。

張本智和在香港首奪WTT總決賽男子單打冠軍。（梁鵬威攝）

鄧亞萍讚張本智和——2. 技術扎實，反手尤其突出，情緒控制穩

鄧亞萍續指，「張本智和技術扎實。他的反手尤其突出，而且比賽中的情緒控制要比對手更穩。」這句話中，單是——技術扎實，反手尤其突出，這短短10個字，出在鄧亞萍口中絕對是一個球手的最高度評價。

鄧亞萍直指國乒心理建設滯後。（梁鵬威攝）

鄧亞萍評論國乒缺點——心理建設滯後

鄧亞萍認為，國乒的一大缺點在於心理建設滯後，並指出「日本隊通過『賽事心理評估系統』量化訓練球員抗壓能力，而國乒仍依賴教練經驗指導」，以林詩棟在4強一戰被張本智和的氣勢壓制缺乏有效反擊為例，正是「關鍵分心理韌性不足」的縮影。

中國乒乓球「大魔王」鄧亞萍。（Getty Images）

男單世界前十位國乒只佔3席

中國隊已主導乒乓球運動多年，男、女子隊皆實力超群，人才輩出，直到近年愈來愈多其他國家培育出頂級球手，目前男單世界排名前十位球手國乒只佔三人，王楚欽、林詩棟穩佔第一、二位，梁靖崑排第七位，巴西的卡達雲奴排第三，張本智和第四，莫利加特第五，菲歷斯勒邦第六，松島輝空第八，阿歷斯勒邦第九，德國出生的邱黨排第十。

反觀女子球手方面，頭五位均是中國球手，還有代表澳門的朱雨玲排第七，另一中國小花陳熠排第八，前十位只有3個席位由日本球手佔據。