亞運2026︱排名344位伊朗老將勇挫張本智和　戰火無阻連續3屆奪銅

名古屋亞運會2026乒乓球館最大冷門，莫過於目前世界排名344位的伊朗球手阿林美安（Noshad Alamian）繼16強擊敗黃鎮廷後，8強勇挫世界排名第4兼有主場之利的張本智和，晉身4強。由於亞運會不設季軍戰，他已篤定收穫獎牌，即使其後在準決賽以1：4不敵世界第一的王楚欽，這面銅牌實在得來不易，因為美伊戰爭的關係，他和其他伊朗運動員幾乎無法出外比賽。

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亞運會2026．乒乓球︱世界排名344位的伊朗球手阿林美安（Noshad Alamian）獲得今屆男單銅牌。（路透社）

亞運會2026．乒乓球︱伊朗老將男單挫張本智和爆今屆最大冷門

34歲的阿林美安，絕對不是乒乓球壇的無名之輩，早在2008年世界青年乒乓球錦標賽，已曾在沒有教練的情況下，擊敗當年青年世界排名第一的日本球手松平健太，獲得賽事第5名。2012年，他的世界排名升上生涯最高的40位。

亞運會2026．乒乓球︱伊朗球手阿林美安8強與張本智和力戰7局晉級。（路透社）

2010年初戰亞運 伊朗球手連續三屆踏上頒獎台

他早在2010年已首戰亞運，2018年雅加達亞運在男子單打接連擊敗日韓球手，8強挫黃鎮廷，4強才被中國的林高遠擊敗，獲得銅牌。上屆杭州亞運，伊朗在他領軍下，已曾在男團8強以3：0擊敗張本智和領軍的日本隊，4強不敵韓國獲得銅牌。同屆他更夥拍弟弟Nima在男雙先後勇挫泰國、中華台北和日本組合，4強才被最終奪冠的樊振東／王楚欽擊敗，單屆榮獲兩面銅牌。

伊朗球手阿林美安（左）上屆與弟弟Nima（左二）贏得乒乓球男雙銅牌，他們亦與另一隊友獲得男團銅牌。（路透社）

伊朗乒乓傳奇阿林美安：「那不是我真正的世界排名」

因此就算他世界排名跌至344位，亦不會改變他是個有能力球手的事實。他通過伊朗隊教練盧法拉拿沙比（Jamil Lotfollah Nasabi）協助翻譯，接受本報訪問時便提到，「那不是我真正的世界排名。」過去兩年以來，他只參加過3項賽事——2025年10月在印度舉行的亞洲團體錦標賽，伊朗隊晉身8強為他帶來21分，加上2026年2月在阿曼上演的WTT球星挑戰賽馬斯喀特站（WTT Star Contender Muscat 2026）男單分組賽止步的7分，以及今年8月的WTT瑞典大滿貫外圍賽首圈的10分，他目前僅得38分列世界排名344位。

亞運會2026．乒乓球︱美伊戰爭導致阿林美安難以到外地參賽。（路透社）

受中東局勢與制裁影響 難以外出參賽世界排名暴跌

阿林美安說：「因為美國與伊朗的戰爭，很多飛機航班都取消了。伊朗運動員難以到外地參加比賽，因此今年我只參加過兩個比賽。這也是我們沒有參加世界乒乓球錦標賽的原因。」受中東軍事衝突局勢緊張與國際制裁的關係，國際航班大規模取消。未能外出比賽之下，伊朗球員只好留在當地訓練，盡力維持體能和狀態。即使目前排名不高，阿林美安指由於他在過往兩屆皆能獲得獎牌，因此今次在亞運會依然是劍指獎牌而來。

亞運會2026．乒乓球︱伊朗球手阿林美安8強與張本智和力戰7局晉級。（路透社）

他慶幸，「我們在團體賽發揮出色，男團能夠晉身8強，而我亦打入男單4強，由此證明伊朗有能力與世上最出色的球隊周旋，以及在不同的舞台上也能有好表現。」老驥伏櫪，志在千里，上屆亞運男團8強伊朗對日本，他弟弟Nima打頭陣以3：2勇挫張本智和，來到今屆亞運，輪到他在男單8強遇上這位日本名將。

23歲的張本智和速度高，打球有股強大狠勁，阿林美安無懼對方威名以及年輕活力，曾領先2：0、3：1，就算被追成3：3，依然保持冷靜，再贏一局11：9，以4：3氣走對方，為伊朗鎖定獎牌，連續3屆亞運均踏上頒獎台。

亞運會2026．乒乓球︱伊朗球手阿林美安男單16強擊敗黃鎮廷。（AINAGOC）

阿林美安在1991年出生，與香港乒乓「一哥」黃鎮廷只差兩個月，他說二人同齡，歷年先後多次對賽，阿林美安讚揚：「黃鎮廷是個好球手，我們多次對賽，有時我勝出，有時他勝出，面對他總是一場硬仗。」不過在亞運舞台，阿林美安似乎佔有優勢，2018年亞運男單8強，到今屆男單16強，勝出的都是這位伊朗球手。

亞運會2026．乒乓球︱伊朗球手阿林美安說：「只要能夠打，便會一直打下去」。（路透社）

阿林美安：「只要能夠打，便會一直打下去」

「在這種大賽獲得獎牌，感覺總是美好的」，阿林美安稱，「今次已是我的第5屆亞運，假如我的身體和頭腦讓我繼續打，我將會再度出戰。我會一路出賽，直到我不能再打為止。」