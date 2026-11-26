利物浦前鋒伊沙克（Alexander Isak）在凌晨的歐聯聯賽階段第5輪賽事中上下半場各建一功，助利物浦以3：0輕取布魯日，這名1.25億英鎊（約12.8億港元）身價的貴價前鋒漸入佳境。



利物浦去年夏天豪擲破球會紀錄的1.25億英鎊羅致伊沙克，原本寄望他成為衛冕英超冠軍的領軍人物，無奈事與願違。伊沙克整季在養傷與尋找狀態之間掙扎，全季各項賽事僅射入4球，未能展現身價。

賽季開啟近3個月，伊沙克入球總數已超過上季整季。（路透社）

今季在西班牙教頭伊拉奧拿（Andoni Iraola）麾下，健康的伊沙克重現殺手本色。今仗上半場伊沙克接蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）助攻射入一球，下半場利用單刀機會再度射入，連同這兩個入球，伊沙克今季在各項賽事中已轟入10球，超過去季總和一倍有多。伊沙克更連續6場作客賽事取得入球，包辦利物浦多數作客入球，他一人獨取8球，紅軍全隊其餘球員則合共射入6球。

伊拉奧拿盛讚愛將的戰術價值不僅在於入球：「他現時正處於絕佳的狀態。特別是在上半場，他在前場串連幫助球隊，我們能夠將球交到他腳下。對手的高位迫搶非常具侵略性，你必須直接找到最前線的支點，而伊沙克在這些時刻發揮了巨大作用。下半場我們低位防守，我知道對手會攻上來，留給我們反擊機會，有時候對手會讓後衛與伊沙克一對一，而他就在這樣的時刻終結了比賽。」

伊拉奧拿稱伊沙克現時正處於絕佳狀態。（路透社）

伊沙克直言自己正處於極佳狀態：「總是很難準確說你現在處於什麼位置以及你有多出色，但我可以肯定地說，我感覺很好，我處於一個良好的狀態，球隊也處於一個良好的狀態，這才是最重要的。希望情況會好轉。」

利物浦進攻線現時人才濟濟。（路透社）

「我們整條進攻線開始產生化學作用，我們有很多不同的進攻組合，不論誰上陣，我們都擁有極具威脅的鋒線，這種感覺真好。」

利物浦近期火力全開，在過去10場各項賽事豪取7勝。另一位上季同樣因傷病與適應問題被譏為「水貨」的德國中場域斯，近期亦全面復甦。伊沙克夥拍域斯，加上巴高拿（Bradley Barcola）、域陀蒙路斯（Victor Munoz）或者恩古莫亞（Rio Ngumoha），組成極具威脅的鋒線，兩名「億元先生」過程中找回狀態。

利物浦進攻線上伊沙克與域斯攜手擺脫上季陰霾找回狀態。（路透社）

域斯繼上輪英超4：0大勝曼聯域斯交出1球1助攻後，這名德國國腳今仗79分鐘接應恩古莫亞妙傳，冷靜射入利物浦第2球，連續3場球會賽事入球，亦逐漸打出合乎身價表現。域斯表示，「我們隊有很多優秀的球員，即使我們在60分鐘或之後換上翼鋒、中場或前鋒，都能給我們帶來很多幫助。這說明我們球隊實力很強，對於一支頂級球隊來說，擁有強大的後備陣容非常重要。」