英超︱水晶宮負侯城 曼聯今周不用包尾 白禮頓吃今季主場首敗
撰文：吳慕兒
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曼聯周六英超主場0：4大敗予賓福特，若第20位的水晶宮周日晚上能擊敗侯城，便能將紅魔鬼踢落榜末。不過這情況並未發生，即使水晶宮在90分鐘後連入兩球，侯城仍以3：2作客贏波，令曼聯得以在今輪後繼續排在第19位。
曼聯在新帥普捷天奴上任後，連續兩周聯賽以0：4敗陣，仍以8分排第19，與「包尾」的水晶宮只有1分之差。周日才出賽的水晶宮，今輪若能勝出，曼聯便會跌落第20位。不過侯城近態愈來愈好，上輪前鋒麥貝尼在補時階段梅開二度，領軍2：0擊敗排第二的白禮頓；今輪面對水晶宮，麥貝尼在38分鐘頭槌破網，戰至下半場侯城由梳巴湯馬士再入一球，48分鐘拉開至2：0。
水晶宮主場2：3負侯城續「墊底」 曼聯暫保英超第19位
戰至80分鐘，中場施拿達攻入侯城今場第三球。水晶宮縱在90分鐘和補時5分鐘各入一球，但仍以2：3敗陣，12輪聯賽後續以7分在英超榜「包尾」，以1分落後排第19位的曼聯。侯城作客全取3分，以17分排第9位。與曼聯同時易帥的水晶宮，新帥法蘭克亦跟普捷天奴一樣，吃下英超聯賽連敗。
白禮頓0：1負紐卡素 吃今季聯賽主場首敗
同時段舉行的英超賽事，白禮頓主場0：1不敵紐卡素，吃下今季主場首場敗仗，亦是繼上周不敵侯城後再負一仗，能否保住第二位，則須視乎周日壓軸一戰阿仙奴主場對曼城的戰果，詳情可見英超官網持續更新的聯賽榜。
般尼茅夫2：1挫富咸 季初一度陷降班區 6連勝升上第5
兩支季初在榜尾掙扎的球隊熱刺和般尼茅夫，近周雙雙復甦，熱刺近6場聯賽贏5場，作客2：0擊敗新特蘭後升上第8位。般尼茅夫更取得英超6連勝，作客2：1擊敗富咸，12戰累積21分升上第5。
英超第12輪賽果
諾定咸森林 3：2 車路士
曼聯 0：4 賓福特
列斯聯 3：0 高雲地利
葉士域治 2：2 阿士東維拉
愛華頓 1：1 利物浦
白禮頓 0：1 紐卡素
富咸 1：2 般尼茅夫
新特蘭 0：2 熱刺
水晶宮 2：3 侯城
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