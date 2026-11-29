曼聯今季在英超愈踢愈頹落入降班區，卡域克被辭退後，接手的新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）領軍連續兩仗先後以0：4分別大敗予利物浦和賓福特。曼聯12輪聯賽後以8分暫時繼續排第19位，而周日榜末的水晶宮若能主場擊敗侯城，曼聯更會跌落最後一位。

即使Opta超級電腦運算仍預測曼聯季位以第16位完成，但降班機率已較不敵利物浦後，提升了逾5.5%，若不盡快改善表現，紅魔鬼今次隨時真的要降班。



英超︱曼聯主場0：4大敗予賓福特，聯賽連續兩周以同一比數落敗。（路透社）

作為英超年代最成功的球會，曼聯對上一次降班已經要數到52年前的1973/74球季，當年仍屬英格蘭甲組足球聯賽年代，該季紅魔鬼只得32分，在22支球隊中位列第21。曼聯隨即在1974/75球季升班，重返甲組，並一直保留在英格蘭頂級聯賽至今。曼聯在阿莫林領軍年代，已曾在2024/25球季幾乎陷入降班危機，終得第15位，寫下英超年代最低排名。然而低處未算低，紅魔近周持續深陷降班區，危險程度遠超前季。

英超︱普捷天奴承認帶來曼聯難度較預期更高。（路透社）

曼聯今季真的要降班？

上季名宿卡域克中途接手，領曼聯後上取得第三名，不料今季他「坐正」主帥一職，紅魔鬼卻愈戰愈頹，頭10輪只得1勝，終被辭退並由普捷天奴接任。普帥領軍首仗便在「雙紅會」0：4慘敗，周中歐聯與士砵亭踢成2：2後，回到英超賽場在奧脫福主場對賓福特再輸多場0：4，不禁令人懷疑，難道曼聯今季真的會降班？

Opta超級電腦預測曼聯驚險護級。（Opta）

Opta超級電腦估算曼聯驚險護級成功

不過根據Opta超級電腦的預測，目前仍估計曼聯最終可獲得41.46分，以兩分之微力壓新特蘭，並以1分高過高雲地利及葉士域治，以第16位成功護級，而水晶宮則會以36.77分「包尾」。曼聯整體士無鬥志，防守漏洞處處，到底有什麼因素支持他們護級成功？曼聯舊將艾舒利楊格（Ashley Young）認為，曼聯的整體質素和球員個人能力，仍足以令他們護級成功。目前球季只過了約三分一，曼聯尚有26輪比賽搶分，而且相比起一眾護級份子，曼聯的財力還是高出一截，1月轉會窗大可增兵改善戰力。前紅魔隊長堅尼、加利尼維利等均相信舊東家可順利「逃過一劫」。

英超︱曼聯又輪一場，士氣低沉。（路透社）

曼聯降班機率一周急升5.5% 博彩公司一致急劈降班賠率

不過Opta估計曼聯的降班機率，已由「雙紅會」大敗後的27.48%，升溫至32.94%。而英國著名博彩公司威廉希爾（William Hill）在曼聯不敵賓福特後亦將紅魔鬼降班賠率由13倍急降至6倍，力博（Ladbrokes）則由12至15倍同樣下調至6倍，Sky Bet、Paddy Power更是由最高18倍劈至6倍，Bet365亦由11倍降至5.5倍。6倍的賠率意味16.7%的機率，目前看來依然不算高，可是若不盡快改善表現，曼聯降班不再是難以想像。