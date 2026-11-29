列斯聯上季在英超下游為護級掙扎，最終以第14名力保頂級聯賽資格。事隔半年，這支約克郡老牌勁旅已改頭換面，繼上輪作客史丹福橋4：1大破車路士，周六（28日）再以3：0輕取高雲地利，取得英超3連勝後升上聯賽榜第6位。艾蘭路球場看台在完場前響起陣陣高呼進軍歐洲賽的歌聲，夢幻得令人難以置信。



列斯聯對高雲地利，40分鐘中場桑恩朗達夫（Sean Longstaff）開出罰球，助卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）頭槌頂入為列斯聯先開紀錄。 僅5分鐘後，朗達夫禁區線上勁射擊中回防的坂元達裕改變方向入網，列斯聯半場領先至2：0。戰至66分鐘，列斯聯後衛加比爾古蒙臣（Gabriel Gudmundsson）腳踭傳球助攻朗達夫熨射再下一城，列斯聯以3：0輕取高雲地利。

英超第12輪，桑恩朗達夫2入球1助攻，列斯聯3：0大勝高雲地利。（路透社）

主場球迷在比賽末段高唱「We're going to Europe」，表達希望球隊重返歐戰的願望。列斯聯自2002年後便沒有再在歐洲賽場出現過，惟球隊近期無比接近歐戰區，英超3連勝之下，12輪比賽累積20分，升上聯賽榜第6位。列斯聯在頭12輪聯賽只失9球，防守相當穩健，只有榜首球隊阿仙奴較他們失球更少。不同的是，列斯聯陣中沒有動輒過億英鎊的天價球星，整隊年薪估計約7600萬英鎊，只及阿仙奴的38%。

列斯聯球迷期待球隊重返歐戰。（路透社）

去年今日列斯聯半場改踢三中堅 法基救回帥位

當然他們今季以4000萬英鎊從曼城簽入新任正選門將查福特（James Trafford），以及3400萬英鎊買入中堅梅哈利莫域（Tarik Muharemović），全面提升防線人腳質素，惟德國領隊法基（Daniel Farke）的調教功力亦是功不可沒。2023年上任的法基，上季領列斯聯重返英超後，一度面臨下台壓力。轉捩點是他去年11月29日作客曼城一役，半場休息時果斷改踢3中堅，下半場表現反彈，就算列斯聯仍以2：3落敗，法基贏回管理層信任，這個決定亦成為列斯聯「重生」的起點。

自變陣以來，列斯聯在過去37場英超聯賽豪取56分，僅輸7場比賽，期間殺入英格蘭足總盃四強，下周三（12月2日）他們將以截然不同的姿態重返伊蒂哈德球場再戰曼城。

面對球迷重返歐戰的期盼，法基鼓勵支持者盡情享受當下並表示會朝目標努力，「球迷苦苦等待近三十年，盼望球會重返歐洲賽場，這就是一切的意義所在。他們應該擁有遠大的夢想，這完全正確。而我們這些幕後工作人員則應該保持謙遜，堅持我們一貫作風，努力工作，專注目標，不要得意忘形。」

法基一年前變陣三中堅取得奇效。（路透社）

法基提醒，列斯聯的首要目標仍是護級，「12輪比賽過後，我們累積20分。這很好，但還不足以實現我們留在聯賽的首要目標，我們必須繼續努力。」

法基擅激活英超棄將 射手卡維特利雲復甦

今季防守表現大大改善之餘，前線主力卡維特利雲狀態大勇，亦是列斯聯戰績提升的關鍵。剛於周四動筆續約兩年半、將留效至2029年的卡維特利雲，對高雲地利攻入個人今季第6個聯賽入球。這位一度被認為處於職業生涯下坡路的前愛華頓射手，自2025年8月自由身加盟列斯聯以來，在47場英超攻入20球，過去15個月，沒有任何一名英格蘭球員在頂級聯賽的入球數量較他更多。

卡維特利雲一度被認為處於職業生涯下坡路，如今卻在艾蘭路重拾射門靴。（路透社）

法基領軍過程中，列斯聯並無依賴天價收購，而是成功激活一班曾被外界看淡的球員，隊長艾芬安柏度（Ethan Ampadu）2023年夏天離開車路士後加盟列斯聯降班作賽；今年26歲的右閘積頓保利（Jayden Bogle）5年前隨錫菲聯降落英冠，直到2024年夏天轉投列斯聯並在一季後才重新踢上頂級聯賽；後衛占士祖斯甸（James Justin）則是經歷過嚴重的跟腱傷病；門將查福特上季加盟曼城坐足全季冷板，這班「英超棄將」如今在法基麾下，悉數重拾生涯第二春。