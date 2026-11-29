曼聯主場以0：4大敗賓福特，繼上輪作客利物浦後連續兩場聯賽淨吞4蛋，續居聯賽榜第19位深陷降班區，並且連續10場聯賽不勝，觸發全場球迷怒火。大批主場擁躉提前離場，留守到最後的球迷則對著球員高喊「你們不配穿這件球衣」，甚至連賽前球會響應英超聯賽發起的防止自殺活動，亦引來球迷自嘲一番。



今仗開賽前，曼聯響應英超官方推行的「Together Against Suicide」防止自殺活動。該計劃由英超聯賽與英國撒瑪利會合作，旨在鼓勵球迷多與身邊人傾訴及互相關懷，並為受情緒困擾人士提供即時支援渠道。曼聯官方將在接下來10個比賽日中，在主場奧脫福推出「The Check-In」活動，與互助組織「Talk About It Mate」合作設立交談空間，讓心理健康專業人士為球迷提供協助與支援。

曼聯宣傳對抗自殺活動，鼓勵人們多傾訴，並為受情緒影響以及心理問題困擾的人提供幫助。（Facebook@Manchester United）

然而，曼聯在活動啟動首戰便主場慘吞4蛋，全場毫無還擊之力，令主帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）的歡迎儀式以及原本充滿善意的公益宣傳淪為網民笑柄。賽後大批憤怒的球迷湧入曼聯官方社交平台留言嘲諷，「曼聯的比賽就是令人抑鬱的真正原因」、「憑這樣的表現，這項倡議廣受好評」、「你應該要贏，這樣才能讓我們避免自殺」，不少人不約而同地說：「你們每周這樣踢，給每個球迷理由去這樣做（自殺）。」

曼聯主場0：4大敗予賓福特。（路透社）

比數在下半場逐步擴大時，奧脫福看台在80分鐘後出現大規模「退場潮」，數以千計主場球迷提前離場抗議。完場哨聲響起後，留守在看台的曼聯球迷向場內發出震耳欲聾的噓聲，並齊聲高喊「你們不配穿這件球衣」。面對排山倒海的批評，球員完場後聚集在中圈不知所措，上任僅十天的主帥普捷天奴敦促眾將繞場一周向球迷致意，直接承受支持者的批評。

曼聯球迷展示橫幅歡迎普捷天奴同時繼續表達對格拉沙家族不滿。（路透社）

曼聯行政總裁貝拉達（Omar Berrada）與足球總監韋確斯（Jason Wilcox）離開主席台包廂時，亦遭到支持者的圍堵，最終要在保安人員護送及一片辱罵聲中離開。大批曼聯球迷已經多次表達對球會高層不滿，今仗賽前球迷高舉以象徵球會初心與純粹足球精神的黃綠色作為主色調的反抗標誌，矛頭直指班主格拉沙家族，不滿他們長期令球會背負巨額債務，以及管理層在轉會市場的連串失策。