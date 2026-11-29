英超周日早場上演默西塞特郡打吡，自從杜格利殊1985年首度掌帥，利物浦此後歷任新帥均未能在領軍首度作客愛華頓獲勝，強如高普亦不例外。伊拉奧拿原本有個好開始，利物浦5分鐘已先開紀錄，可惜他冒險以費林邦為正選，最終紅軍只能1：1賽和愛華頓，未能打破這個為時41年的魔咒。



利物浦自11月初不敵榜首的阿仙奴，英超連贏水晶宮和曼聯，一班前線球員逐漸上力。今場開賽初段發揮不錯，紅軍僅5分鐘便把握到愛華頓一次後防解圍不清脆，蘇保斯拉爾接應域斯傳送，射成1：0。

英超︱利物浦中場蘇保斯拉爾早段為紅軍開紀錄，領先愛華頓。（路透社）

利物浦領先下攻勢較多，但愛華頓眾將防守集中，紅軍難以撕破密集防線。拖肥糖看似稍為下風，實際上每逢死球高空攻勢都極具威脅，尤其今場利物浦主帥伊拉奧拿派出身材矮小的費林邦（Jeremie Frimpong）為正選右閘，紅軍彷如刻意自設漏洞。戰至25分鐘，果然是這個荷蘭守將「出事」，達斯貝利賀爾死球傳中，正分心與對手爭位的費林邦近門「擺烏龍」，射入自家龍門，愛華頓扳平1：1。

英超︱利物浦守將費林邦「擺烏龍」，連累球隊只能1：1賽和愛華頓。（路透社）

有主場之利的愛華頓，扳平後士氣大旺，不斷以高波轟炸利物浦防線。雙方全力出擊快打快，攻勢你來我往，兩軍均以血肉長城陣抵擋。利物浦控制縱佔64%優勢，中目標射門只得3次，較愛華頓還要少1次。利物浦預期入球值達1.49，遠較愛華頓的0.71為高，不過雙方以1：1言和，各得1分。

英超︱愛華頓扳平後士氣大振。（路透社）

費林邦自加盟利物浦以來，表現一直未達預期，今季主帥由同鄉史洛換成伊拉奧拿，英超開季頭兩輪獲正選後，便被貶落後備。直到今場才再度在聯賽獲派正選，可惜伊拉奧拿的賭博失敗，正因費林邦的失誤，連累利物浦作客愛華頓未能全取3分。

英超︱伊拉奧拿為選擇費林邦任正選付上代價。（路透社）

事實上，下半場早段利物浦陷入劣勢，伊拉奧拿在73分鐘終於換出費林邦，以及今場亦發揮平平的小將恩古莫亞，並由蒙路斯及阿拿奧祖入替後，才搶回不少攻勢。難免令人想到，假如紅軍今場一開始便以阿拿奧祖任右閘，收起費林邦，結局可能會不一樣。