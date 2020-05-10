【鶴咀行山路線】新手親子郊遊之選　賞古蹟燈塔　看蟹洞雷音洞

鶴咀是一條港島區的新手及親子行山遠足路線，難度不高，交通方便，風景漂亮，有打卡景點，又有士多補給。沿鶴咀道的馬路走，舒服好行，是周末假期呼吸新鮮空氣的郊遊好去處。

路線：大風坳 > 鶴咀村 > 無線電發射站 > 燈塔 > 雷音洞 > 海洋研究所 > 蟹洞 > 鶴咀道 > 大風坳 路程：8.5公里 需時：5小時 體力需求：1.5星（路程不短，回程要上斜，但整體上落不多；以5星為最高） 技術需求：1.5星（幾乎全程行馬路，只有繞過無線電發射站的是山路；以5星為最高） 起點交通：筲箕灣鐵路站搭新巴9號到鶴咀站下車 終點交通：搭新巴9號回筲箕灣鐵路站

前往鶴咀行山，可以乘地鐵到筲箕灣，在A3出口到巴士總站，沿行人路行就到新巴9號巴士的站頭。9號巴士前往石澳，途經鶴咀及龍脊的起點土地灣，所以在周末假期時，巴士站往往大排長龍。巴士站及地鐵站附近有公廁及超級市場。

大約20分鐘的車程，就抵達鶴咀，沿巴士站旁的鶴咀道路口行入去，倚鶴咀山西邊的山腰而走，間中可以從右邊的樹叢窺見大潭灣景色，還可遠眺對岸的赤柱半島，例如赤柱監獄、斜炮頂及衛星通訊站。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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在鶴咀道往右望，可以見到大潭灣及赤柱半島的景色。（顏銘輝攝）

不久，馬路邊有兩個太陽能廁所，類似龍脊起點土地灣的那種。別掉以輕心的是，鶴咀道間中會有車輛出入，所以行山時要打醒十二分精神，休息請到路邊，發現有車來到時，亦請靠邊行，或者停在路邊，待車輛經過後再行。

由巴士站慢慢行了40分鐘，行到一個馬路路口，轉左的斜路是上鶴咀山頂的衛星通訊站，我們繼續直行。見到芽菜坑村的信箱時，就代表行到鶴咀村了。行過信箱，不久就見到左邊有馬路路口，路口有些海報及易拉架，指入面有士多補給。起步不久，未需補給，待回程才轉入去看看。

這時候，鶴咀道轉向，由向南變成向東，風景亦有改變，由之前看大潭灣，變成望螺洲及蒲台島。鶴咀道的落斜愈來愈明顯，直至來到無線電站的路口。由巴士站起計，花了1小時多，行了近3公里。

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不走馬路，沿泥路行落去。因為很多人行過，這條泥路愈行愈闊。（顏銘輝攝）

這個路口要注意，不要繼續直行，要在「自己垃圾自己帶走」鐵牌的左邊，行山路落去，繞過無線電站。這條路雖然是沙泥面，但已經被郊遊人士行到很闊，穿運動鞋行都應該沒大問題。有其他人錯過了這條山路的入口，冒險從馬路跨欄下來，就有點危險。

沿住無線電站的欄杆外走，途中可以見到開揚的海景，巨浪拍岸，見到石澳的大頭洲，還可遠眺東龍洲、將軍澳工業邨及日出康城一帶。行到草地，繞過了無線電站，重新接上馬路，在路口選擇右邊的那條路。

這段馬路很平坦，不用上落，行到一個丫形路口，我們先行左路，上斜看燈塔，一會兒會回頭到這個路口，再落去海岸保護區。沿左邊馬路上斜，不久就行到另一個路口，選左邊的平路往宿舍方向。行入去，轉到直路，就見到燈塔屹立眼前！

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鶴咀燈塔高9.7米，名為「德己立角燈塔」，紀念在1843至1849年間出任駐港英軍司令兼香港副總督的德己立角少將。（顏銘輝攝）

沿路旁有香港大學的宿舍，不歡迎行山人士進入，請大家不要入去找廁所。行到馬路盡頭，有石級上到燈塔下。鶴咀燈塔是法定古蹟，擁有過百年歷史，在1875年4月16日啟用，是香港歷史上最悠久的燈塔。鶴咀燈塔高9.7米，名為「德己立角燈塔」，紀念在1843至1849年間出任駐港英軍司令兼香港副總督的德己立角少將。

燈塔的拱形入口以粗琢石塊砌成，入口的鐵門上方有圖案裝飾，別具特色。燈塔門口有塊小平地深入草叢，相信是拍照人士踩出來的；亦只有那個位置可以從正面拍到整個燈塔，在假日人多的時候，請大家排隊拍照，亦不要長期霸佔景點。

繞燈塔走一圈，沿石級回到馬路，再原路返回往海岸保護區的丫形路口，這次就行另一邊落斜。沿馬路落去，轉彎後變成大直路落斜，景色開揚，可以見到海洋研究中心、鶴咀灣、盡頭的岩岸以及對岸的狗髀洲。

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見到鶴咀海岸保護區的牌。（顏銘輝攝）

行馬路斜路落去，會見到路旁有「鶴咀海岸保護區」的大木牌，旁邊有地圖及遊覽保護區的守則。再行前一點，馬路左邊叢林之間，會出現一條很短的石屎樓級，落去是往鶴咀的景點雷音洞。行到石地轉右，經過岩石之間狹窄的縫隙，就入到雷音洞。

雷音洞的另一邊是大海，每當海浪經狹道湧入，浪聲如雷震耳，故而得名。腳下的石頭長期受海浪沖刷，全都是圓滑的模樣。見識過雷音洞後，原路返回馬路，繼續往海洋研究所方向走，行至盡頭，就見到另一個打卡位鯨魚骨。記得眼看手勿動，請勿破壞鯨魚骨。

從馬路落到岩岸，不用直行爬上去，轉左行，很快就會見到蟹洞在右邊。行遠一點，方可見到整個蟹洞的模樣。不少遊人都喜歡走到蟹洞底拍照，甚至到海邊觀浪，但值得留意的是，如果遊人接觸到海水的話有機會犯法。除蟹洞，在海岸保護區的岩岸遊覽時，請勿行得太近海邊，令自己置身險境。

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蟹洞是鶴咀的著名景點。（顏銘輝攝）

沿路觀光慢慢行，又去過燈塔及雷音洞拍照，如果由巴士站起計，花了近3小時，行了超過4公里才抵達蟹洞的位置。很多人喜歡在蟹洞一帶的岩岸野餐，但記緊自己垃圾自己帶走，不要將垃圾留在海邊，污染海岸。

離開蟹洞，原路回去。去程落斜舒服，但回程就要上斜，要用一點體力。行到無線電站時，記得不要走進去，行右邊欄杆外的山路繞過去，接回馬路後，繼續上斜。由蟹洞行了1小時回程，就行到鶴咀村，在路口轉右入村，到村中的士多歇息。士多有餐蛋麵及小食供應，如果再行入一點，到鶴咀更樓，還有間士多供應豆腐花。村內有個簡陋的廁所。

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離開士多，回到鶴咀道，行多35分鐘左右，就可以回到大風坳的巴士站，等9號新巴回去筲箕灣。除巴士外，間中有從石澳開出的紅色小巴，入到這個路口載客，都可以回到筲箕灣。

總結而言，鶴咀是一條幾輕鬆的行山路線，幾乎全程行馬路，沿途多景點，又有士多，交通亦方便，搭20分鐘巴士就由市區去到起點。要留意的是，鶴咀雖簡單，但路程不短，有8.5公里，若包括野餐及在士多用餐的時間，花了5小時，請遊人預留足夠時間落山。

跟住影片行鶴咀：

上山前先了解行山禮儀：

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