盧覓雪學識K Kwong行山秘技　自製「Happy Drink」消暑又好飲

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-10 18:31

盧覓雪今日在電台的聲音專欄中介紹一款行山的「Happy Drink」，既可補充能量及電解質，又可以消暑。她表示在疫情期間跟K Kwong去行山，後者就教她自製名為「K仔水」的電解飲品。她建議出發前要將「K仔水」放在雪櫃冰格幾日，讓全枝飲品結成冰。

在商台的聲音專欄《踏破鐵鞋盧覓雪》中，她表示受疫情影響，無法外遊，由去年起跟K Kwong到香港郊野行山。她指K Kwong不只是化學博士，還是資深行山人士，有豐富的地理知識。

盧覓雪去年跟K Kwong到黃竹角咀的鬼手岩觀光。（盧覓雪Facebook）

盧覓雪表示「佢過咗幾招行山秘技畀我」，令她覺得受重無窮，包括自製電解飲品「K仔水」。她更將「K仔水」稱為「Happy Drink」，她說：「試過你就知有幾happy喇」。

盧覓雪在專欄中教大家製作「K仔水」，她先用一個1公升的行山水壺，加入黑加侖子濃縮飲品，以水稀釋；她強調不要裝滿，到800毫升即可。之後，她將半個檸檬榨汁，加入檸檬汁及半茶匙鹽，試好味道，就完成調製。「K仔水」的味道甜中帶酸，酸中帶鹹。

K Kwong行山時會帶備自製的飲品「K仔水」。（顏銘輝攝/資料圖片）

K Kwong去年接受訪問，講解「K仔水」的製法。（顏銘輝攝/資料圖片）

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K Kwong行山的10件裝備（按圖放大）：

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在炎熱天氣行山，盧覓雪建議先將「K仔水」雪到變冰，她有兩個小技巧。首先，水樽在雪櫃要樽口向上，斜斜地放，確保飲品結冰後，冰塊不會塞住樽口。她還建議早幾日將「K仔水」放入雪櫃，雪足幾日，她說：「因為雪得愈耐嚿冰融得愈慢，當你行到，個人㷫烚烚嘅時候飲到冰凍嘅飲品，嗰種涼快同喜悅真係無價！」飲到最後，她表示可以將剩下來的冰撞散，變成沙冰。

K Kwong親自講解「K仔水」製法 曾用安全套代替一款小物

K Kwong去年接受訪問時，都透露過「K仔水」的研作製方法。他表示以前試過用橙汁及可樂去沖，但味道一般，最後覺得用利賓納最好飲。此外，他所用的不是普通食用鹽，「我會加氯化鉀，這種是高血壓病人食的鹽。普通鹽幾元一包，它就貴很多，十幾元一包」。

同場加映！夏天行山必備12件小物（按圖放大）：

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