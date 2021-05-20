足球熱話│七小將臨危受命鬥班霸　劣勢下一絕招減失球獲讚英雄

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-20 16:41

7個人開波，8分鐘完場。 如此離奇的足球賽事，卻真實地發生了，疫情下果然沒有什麼不可能。

這幕離奇畫面發生在上周的一場玻利維亞頂級足球聯賽，由皇家帕里（Royal Pari）作客榜首的最強者（The Strongest）。

由於新冠肺炎疫情在當地仍然肆虐，皇家帕里隊內有人確診，球會遵從玻利維亞政府指引，將密切接觸者全數隔離，包括一隊成員、職員及部分義工等等。

皇家帕里今場只得7名青年軍披甲，一開波就少踢4人。（網上圖片）

結果當然如大家所料，皇家帕里根本沒有足夠球員應付比賽。球會雖然已即時向對手提出將賽事延期，卻不獲當地足總批准。

比賽如期舉行之下，皇家帕里被逼從預備組提拔7名青年軍應戰，在少踢4人兼小將能力有限下，開賽8分鐘內已三度失守，如同被對手「玩弄」一樣。

玻利維亞球會開波少踢四人，被對手瘋狂玩弄逐格睇：（按圖放大）

更戲劇性一幕也在此時出現，皇家帕里的其中一位球員因傷離場，而由於球隊沒有後備球員可以入替，場上只剩下6位球員。結果球證因皇家帕里人數未合球例要求（最少7人）而將賽事腰斬，球隊最終僅被判以0：3落敗，或者這就是他們避免以更大比數慘敗的招數。

最強者球員在門前輕鬆射入，猶如玩弄對手。（網上圖片）

皇家帕里賽後表示球會完全跟隨防疫措施，似乎是對足總決定表達不解跟不滿，但他們強調球隊「很快就會捲土重來」。如此有趣的比賽情況也在社交網站獲外國網民熱烈討論，有球迷坦言皇家帕里最終堅持派員參賽，展示了體育精神，又認為該7位上陣的球員是「英雄」。

A top flight team in Bolivia were forced to start a match with seven players due to an outbreak of Covid in the squad.



They were already 3-0 down when the game was abandoned in the 8th minute after one of their players suffered an injury. pic.twitter.com/SE8b74F4GF — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2021

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