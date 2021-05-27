【體壇熱話】奧運銀牌得主竟是殺人犯　被斥令人誤會摔跤手是暴徒

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-27 17:13

作為印度摔跤史上唯一一個世界冠軍、兩奪奧運獎牌、三奪英聯邦運動會金牌，蘇希爾古馬（Sushil Kumar）在當地體壇佔重要地位，是家傳戶曉的傳奇。 然而38歲的他竟牽涉殺害一位印度青年摔跤冠軍，更一度亡命天涯20日，結果在警方懸紅通緝下被捕，淪落為階下囚。

來自印度的蘇希爾不算高大，身高僅得1.66米，但他14歲起便愛上印度傳統摔跤運動，自此投入正式訓練。

這位「大隻佬」及後轉戰自由摔跤，並開始在國際舞台嶄露頭角；在2008年北京奧運一舉摘下銅牌，成為印度56年來首個在自由摔跤項目站上奧運頒獎台的運動員，令他搖身一變成為國寶級選手。

蘇希爾贏得2008年北京奧運男子66公斤級摔跤銅牌，因此在國內聲名大噪。（Getty Images）

【蘇希爾古馬曾是印度國寶級奧運獎牌選手】（按圖放大）

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印度體壇傳奇人物 奧運開幕禮任持旗手

憑着優越戰績，蘇希爾於2009年獲選為印度最佳運動員，翌年舉行的英聯邦運動會，他更被委以重任，於開幕儀式上擔任最後一棒火炬手，親自將聖火交至英國王儲查理斯王子手上。

直至2012年倫敦奧運，蘇希爾「更上一層樓」，成為開幕禮上的持旗手，帶領印度運動員入場；他於同屆奧運僅負於日本選手奪得銀牌，連同其餘3面英聯邦運動會金牌，以及贏得印度摔跤史上唯一一個世界冠軍，算得上是該國體壇最傳奇人物之一。

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涉謀殺青年摔跤冠軍 死者為警察兒子

這位已年屆38歲的選手近年已淡出，但最近卻再度登上報章頭條，事緣他被指涉及一宗謀殺案。據印度警方稱，今個月初23歲印度青年摔跤冠軍薩加爾（Sagar Dhankhar），在新德里一個體育場內備戰東京奧運時遭多人毆打致死，而死者是當地一名警察的兒子。

警方指蘇希爾是其中一位行凶者，事後慌忙逃跑，當局一度懸紅1350美元將他緝拿歸案，結果蘇希爾在逃亡近20日後落網。雖然已經被捕，但蘇希爾透過律師堅稱自己無辜，並以自己「對國家體育有貢獻」，及「調查人員虛構故事」為由申請保釋，不過遭法官駁回。

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蘇希爾在逃亡近20日後終於落網，被警員持槍護送離開警署：（按圖放大）

#DelhiPolice Special Cell nabbed absconding murder accused wrestler Sushil Kumar and Ajay@Sunil from Mundka, Delhi early today wanted in a case of PS Model Town wherein they murdered another wrestler. Carried rewards of ₹1L & ₹50K. Being produced in Court.#NoWrestlingWithLaw pic.twitter.com/fi6uZzgb0X — #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) May 23, 2021

事件震驚印度體育界 被指影響摔跤形象

當地媒體報導，警方有確鑿證據證明蘇希爾有份參與其中，一名高級警官說：「我們記錄了所有受害者的證詞，他們都指控蘇希爾。」

縱使蘇希爾並未獲得東京奧運參賽資格，但由於他的地位舉足輕重，事件震撼了印度體壇，令印度摔跤的形象蒙上陰影——「大家會以為摔跤選手就是一群暴徒。」印度摔跤協會秘書長如是說。

從國寶級運動員淪落為階下囚，千年道行一朝喪，更留下妻子及兩名子女，蘇希爾的故事令人不勝唏噓。

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