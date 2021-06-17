歐國盃︱醫生爆艾歷臣醒來心酸一席話　丹麥哀兵上陣隊長終有話兒

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-17 20:53

丹麥中場球星艾歷臣在歐國盃首仗幾乎魂斷球場，他目前仍然留醫，當日有份為艾歷臣急救的德國醫生，公開他醒來時令人心酸的一席話。 這支北歐球隊今晚重返艾歷臣日前出事的哥本哈根帕肯球場，面對同組最強的比利時，拯救艾歷臣一命的隊長卡積亞在事件後首次發言，他在社交媒體發文稱，全隊會為艾歷臣而戰。

德國醫生Jens Kleinefeld是當日在帕肯球場最先為艾歷臣急救的醫護人員之一，艾歷臣接受長達13分鐘心肺復甦法，並用上體外除顫器讓他的心臟再次回復跳動。Jens Kleinefeld向Fox Sports表示，「大約30秒之後，他再次睜開雙眼，我可以直接跟他說話。」

Jens Kleinefeld說那是十分動人的一刻，因為一般情況而言，類似個案的存活率低得多，他問艾歷臣：「你回來跟我們一起嗎？」然後艾歷臣回應：「是啊，全靠你我回來了。X（粗口），我只得29歲」，仍處球員黃金期的他，爆粗說出無奈又傷感的事實。

▶▶▶緊貼歐洲國家盃2020 終極睇波懶人包

艾歷臣目前仍留醫。

▼ ▼ ▼慎入：艾歷臣生死一刻 ▼ ▼ ▼

+ 5 + 5 + 5

丹麥隊長兼艾歷臣老友卡積亞，在對方出事當日冷靜表現備受讚賞，獲封救人英雄，主帥尤文特表示當時卡積亞其實內心已崩潰。艾歷臣在完上半場前4分半鐘出事，賽事暫停近兩小時重啟，身為主將之一的卡積亞戰至62分鐘便被調離陣。事後他一直保持沉默，直到對比利時一仗前，才在社交網站發表聲明，分享感受。

丹麥球星艾歷臣比賽中突昏迷 即場心外壓急救逾10分鐘

艾歷臣走出鬼門關仍勉勵隊友 芬蘭僅一次起腳擊敗丹麥

丹麥隊長兼艾歷臣老友卡積亞，在對方出事當日冷靜表現備受讚賞，獲封救人英雄。（Getty Images）

【在最悲傷慌亂的時候，硬漢卡積亞撐起球隊上下】

「這是一些十分特別的日子，足球不再是最重要的事情。那次震撼會伴隨我——和所有人一生，唯一重要的，是基斯甸（艾歷臣）沒有事。」卡積亞稱，「我為我們作為團隊而自豪，我們在困境中團結一致，我亦為所有支持深受感動和心存感激。」

卡積亞續稱，「今天，我們會再次進入那個球場面對比利時，心中會記掛着基斯甸，那讓我們心境平靜，專心應戰。」他揚言，「我們會為基斯甸而戰，並一如以往為丹麥所有人而戰。那是我們的最大動力：我們一如以往，必定會拼盡全力！」

歐國盃︱丹麥軍醫證艾歷臣「死過翻生」 恩師迪保亞不忍看直播

▼ ▼ ▼艾歷臣足球印記 ▼ ▼ ▼

丹麥軍醫保臣（Morten Boesen）交代艾歷臣最新狀況時表示，「基斯甸經過不同心臟測試後，我們認為他應該植入心臟起膊器。」他表示，心臟病發後心律受干擾，必須使用這個儀器，「基斯甸已接受這個解決辦法，計劃已獲得丹麥本土和海外專家確認，全部人均推薦這個治療方式。」

早前英國兩大心臟科權威，包括曾當熱刺軍醫的沙馬表示，艾歷臣難以延續球員生涯，應提早掛靴，惟最新消息顯示，他本人傾向跟荷蘭球員白蘭特一樣，植入心臟起膊器後繼續球員生涯。

更多艾歷臣意外的相關報道：

丹麥隊長及時為基斯甸艾歷臣做CPR 卡積亞獲讚救人英雄

勇救艾歷臣 丹麥隊長卡積亞獲譽鐵漢 主帥：他早已崩潰

丹麥球星艾歷臣劫後餘生 英國心臟權威：或不能再踢足球

艾歷臣最新情況 丹麥足總為球隊輔導 國米高層出面闢謠

回憶艾歷臣15分鐘生死時刻 悲情之中更見大愛與專業

孫興慜轟致勝球獻艾歷臣 曾言「希望他是韓國人」

睇波順便睇波衫：

歐國盃戰衣．列強篇︱法國意大利繼續有型 多隊陷圓領PE衫災難

歐國盃戰衣．追星篇︱克羅地亞格仔續精彩 巴利羅拔臣撐出一片天

歐國盃戰衣．冷門篇︱北馬其頓辨識度最高 斯洛伐克搶眼又高質

▼▼▼點圖細看：丹麥隊戰衣▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

歐國盃｜ViuTV免費直播意大利對土耳其 附NowTV全部賽程時間表

歐國盃開鑼 疫情未止重啟大賽 苦中作樂隨時樂極生悲？︱01球評

歐國盃．深宵福利︱已婚華拉堤對她一見鍾情 法美女收服情場浪子

歐國盃A至F組介紹：

歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽 意大利回歸大賽抽好籤

歐國盃B組｜比利時最強但一位置存隱憂 初哥芬蘭以守為攻鬥群雄

歐國盃C組｜荷蘭後防失擎天柱 北馬其頓首戰大賽不容忽視

歐國盃D組｜英格蘭爭冠有大半主場之利 與同組球隊甚有淵源

歐國盃E組｜西班牙受肺炎陰霾籠罩 利雲度夫斯基繼續單天保至尊

歐國盃F組｜上屆冠亞軍齊陷死亡之組 法德葡三熱門為出線爭崩頭

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：