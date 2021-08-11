東京奧運｜港隊關注多趣事同樣多　李靜爆金句　劍擊隊齊走紅

港隊在東京奧運表現亮眼，掀動全城的一呼一吸。香港運動員獲得前所未見的關注，針無兩頭利，周邊的花邊新聞亦同時增多。



▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫比賽報道及消息

東京奧運香港總結｜一文睇晒全部選手成績 感謝所有港隊運動員！

東京奧運︱香港隊今屆為何大爆發？ 歷史佳績絕非一朝練就

劍擊 - 花劍隊員教練人氣齊急升



張家朗成大贏家 無端端被表白更狂收禮

張家朗奪金，全城陷入瘋狂，豈料連負責採訪的TVB藝人陳約臨也瘋狂，由採訪變表白，向張家朗直呼「我好鍾意你啊點算」，更強行將對方改名為「金家朗」，這些行動令人「搲頭」並劣評如潮。

張家朗奪金後，香港商戶紛紛送上禮品，就如港鐵宣布向張家朗送上終身任搭車票，九巴決定送上免費任搭巴士一年。

【不同機構送優惠予張家朗，甚至惠及其他運動員】

蔡俊彥呂爵安開Live

香港劍擊隊人氣急升，蔡俊彥同樣受惠，他更有「MIRROR效應」加乘，事關他的大學室友正是MIRROR成員呂爵安（Edan），對方多次從鏡頭或社交網站向蔡俊彥打氣。蔡俊彥個人賽被淘汰後，直言腦海一直響起對方的歌。

當花劍隊離開東京後，隔離期間時常開直播，更有一次邀請到呂爵安，吸引大量歌迷觀看，蔡俊彥更一展歌喉。

教練Greg變潛力圖

花劍隊教練Gregory Koenig今次盡顯領軍能力，更被網民發掘另一面，當他場邊激動督師時，竟然變成一張「潛力圖」，更被網民廣泛使用。

教練Greg督師一幕已成網上潛力圖。（網上截圖）

羽毛球- 謝影雪聽MIRROR 張雁宜一句問題即喊



香港混雙組合鄧俊文／謝影雪殺入4強，可惜最終銅牌戰不敵日本組合，與獎牌擦身而過，二人的精神可嘉，戰至最後依然奮戰，雖敗猶榮。

「鄧謝配」同樣人氣急升，當他們返港完成隔離後，更在閉幕禮當日獲邀現身VIU TV錄影廠擔任嘉賓。謝影雪早前透露自己也是「鏡粉」，如今與MIRROR同場，被問到「有沒有想特別親近哪一個MIRROR成員？」謝影雪一句：「小朋友先做選擇」，笑爆全場。

MIRROR向羽毛球左手配下戰書 謝影雪一句笑爆全場

▼鄧謝訪問期間姜濤、AL、Edan搞搞震 ▼

+ 10

首度出戰奧運的張雁宜，小組賽一勝一負未能晉級，當她接受訪問時突然間背對鏡頭拭淚，當時網上有傳言指有記者問了「你嘅運動員生涯係咪完咗」，但根據電視台的重播片段，發現原來是一場誤會。

張雁宜激戰世界第七落敗出局 聽到一條問題後轉身拭淚

場地單車 - 李慧詩選港姐？



「牛下女車神」李慧詩在閉幕日勇奪女子爭先賽銅牌，為港隊完美「埋齋」，當她被問及年紀問題時，李慧詩立即幽默地回應：「歲數唔係咁重要，我又唔係選香港小姐。」TVB今次看準時機出手，立即「更改」港姐參選年齡限制為「34+N歲」，以作恭賀李慧詩奪牌。

沈金康盛讚愛徒非常努力 感謝港人支持李慧詩

香港女車神與她頭盔上的獨角獸 堅定信念創歷史

【香港女車神李慧詩奪銅】

+ 5

乒乓球 - 李靜金句合集



因為一句過激提場人氣急升的李靜，及後更說出「波就一場場打嘅，飯就一啖啖食」﹑「加速唔一定加力」，並以「最緊要多謝我自己，因為我付出咗更加多」奠定「金句王」的位置，場邊督師的他繼續搶鏡，更三番四次「KO」口罩。

李靜執教鞭奪牌創歷史 賽後5隻字總結神調動

金句王李靜真心話回應網民 總有一句擊中你心深處

李靜東京奧運金句合集。（01美術製圖）

↓↓↓捕捉不同的李靜moment，超越奧運銀牌的激動：（按圖放大）↓↓

賽艇 - 洪詠甄場外事故意外走紅



洪詠甄首度出戰奧運會，最終以第23名完賽，可惜的是，吸引外界眼球的不是她的成績，而是場外的「放送事故」。藝人吳業坤訪問洪詠甄，問出一些不相關的問題，更直呼對方「你走啦！」，感覺十分不尊重，最終吳業坤發文致歉。

點擊睇坤哥出事過程：

+ 7

👇👇點圖即睇東京奧運有趣圖集👇👇

+ 18

👇👇有趣相集外，當然有靚相合集👇👇