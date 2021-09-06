行山｜網上熱傳綑邊失足墮海片段　事發地點疑在西貢燕子岩附近

近日網傳一段有人在海岸綑邊時從高處墮下的影片，問過幾位熟悉綑邊的人士，認出事發地點位於西貢長岩海岸的雞公角洞，洞內濕滑。

山藝教練吳銨洋提醒，綑邊是高風險的活動，建議參與者佩戴頭盔及穿著助浮衣，並由熟路的朋友帶領。



近日網上多個行山群組瘋傳一段長8秒的片段，包括拍片者，至少一行8人行經一個海洞的崖壁。他們穿上戶外運動的服裝，戴上手套，穿上長袖衫，有人用防水背囊。從片段見到，一行人經過一個狹窄的位置，需要手腳並用，用手扶住崖壁。一位頭戴粉紅色帽的女士，踏在一處濕滑的岩石面，鞋底未能抓實，整個人從高處墮下，目測約幾米高。「砰」的一聲，該位墮下人士跌進水中，濺起水花。

行山人士失足跌落水連環圖

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山藝教練吳銨洋提醒綑邊及爬海岸的活動有難度及高風險。他看過片段後，指出片中的綑邊人士帶少兩項重要安全裝備，分別是頭盔及助浮衣。他說：「遇上落石也好，像這次失足也好，頭盔起碼提供到基本的保護；就算撞暈了跌入海，都有件助浮衣救到你。」他表示有些旅行隊前輩認為防水背囊已有助浮作用，但他建議還是穿助浮衣較理想。

吳銨洋認為綑邊一定要由熟路的朋友帶路，亦避免太大團人去，最理想的是領隊及團友互相認識，了解彼此的水平。領隊帶路時，要考慮全團人的能力，確保全部人都有力經過他所行或所游的路線。他補充，團隊之中最好有人帶備並懂得使用確保器材，例如繩及「山藝三寶」，以防萬一。

山藝教練吳銨洋提醒，綑邊是高風險活動，最好帶頭盔及穿助浮衣。（資料圖片/鄭子峰攝）

另外，問過一些熟悉綑邊及香港海岸的人士，他們認出片中的海洞為西貢東部燕子岩及睇魚岩頂附近的雞公角洞。有人表示洞內壁位長期濕滑，對新手十分危險。

據《香港海岸洞穴圖鑑》介紹，雞公角洞需要涉水甚至游泳入洞，書中寫：「穴內多大石，上落差位很大，而且穴底為大石互壘，平坦地方不多，但如在穴頂進入，則有大石如平台讓人感受到由穴底傳來的海風。」雞公角洞位於西貢睇魚岩頂附近的長岩海岸，該處一帶有多個海蝕洞，較著名的有燕子岩洞及龍鼻岩（三丫洞）。

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