英超．人物誌︱韓國球星黃喜燦英國再起飛　起孖助狼隊主場首捷

狼隊2：1擊敗紐卡素，終於取得今季英超主場首捷，韓國球星黃喜燦攻入兩個漂亮入球閃耀摩連納斯球場（Molineux Stadium）。

他說過，在英超踢足球是童年夢想。早已成名的他，來到更快、更強的聯賽，適應起上來毫無難度，甚至似乎專門為他而設。英超前線「韓星」從此不再只得孫興慜，還有黃喜燦。



黃喜燦為狼隊對紐卡素攻入致勝球，被隊友高高抱起。（路透社）

狼隊近季前線基本上以墨西哥射手魯爾占美尼斯為重心，去年11月對阿仙奴一戰，他與大衛雷斯相撞頭部骨裂提早收咧，養傷大半季期間球隊攻力大減，苦苦掙扎。今季他戴上保護頭套復出，狼隊從RB萊比錫外借黃喜燦一季。

英超首輪對曼聯黃喜燦不在大軍名單，次輪對屈福特後備上陣即取得入球，助球隊2：0勝出。狼隊今季英超首兩場主場賽事分別不敵曼聯和賓福特，今輪對紐卡素黃喜燦正選上陣，兩度在門前展示高超把握能力，兩次均來自占美尼斯的助攻。墨西哥狼王終於不再孤單，這對前線拍檔今季表現實在令人期待。

黃喜燦兩度受惠占美尼斯的傳送，入球後立即與對方擁抱。（Getty Images）

黃喜燦早前接受Sky Sports訪問，談及加盟英超時一貫謙遜，「能夠在處子戰取得入球，是我的榮幸，尤其是在英超。」

「來到這裏踢足球，是我小時候的夢想。我很開心，真的十分感謝包括我家人在內，幫助我來到這裏的所有人。」他已經25歲，不過似乎生活上還是要靠別人幫忙打理，「我媽媽已經預備好由德國移居到此，我一找到新屋她便會來。」

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黃喜燦在薩爾斯堡成名。（Getty Images）

永不言倦的公牛

說實話，黃喜燦與英超實在是天造地設。他不止體能好、速度高，踢法上充滿侵略性，門前觸角敏銳，加上既靈巧又勇悍，近兩場才取得正選，英超4次上陣已攻入3球。

6年前19歲時展開歐洲之旅，加盟薩爾斯堡（Red Bull Salzburg)，上季轉投同屬紅牛系的RB萊比錫，不知是否跟隊名有關，球迷賜他一個公牛（The Bull）的花名。他與狼隊的傳聞傳足兩年，今季終於來到英超，大部分亞洲球員甚至德國國腳迪姆華拿也曾抱怨的體力化踢法難以適應，對他完全不是問題。

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將最大弱點變強項

他自言，不知公牛這花名從何而來，「或許是我的踢法吧，我很主動，嘗試突破看管我的對手。我想那是球迷所預期的，我希望在比賽中給他們看到這一面。」

黃喜燦的歐洲之路並非一帆風順，甚至每次都會遇上不同阻礙，「在韓國，我基本上不用防守。我只懂進攻和入球，那從不是問題。當我來到歐洲踢球，不做防務最初成為我最大弱點。」他直言，那是他加盟薩爾斯堡初期上陣機會不多的原因，「後來我克服了，並將它變成我的強項。」他的強悍，不止外在和球風，還有心理上的。

黃喜燦上季在德甲諸事不順，今季在英超相信可以見到他更多笑容。（Getty Images）

德甲失望的一季

上季轉投RB萊比錫，德甲生涯不似預期，先是感染新冠肺炎，康復後上陣機會不多，「我其實狀態不錯，但基於某些我不知道的原因，沒有更多上陣機會。就算能出場，也只得10至15分鐘，情況持續如此，令我的鬥志消減了一點。」黃喜燦上季僅18次德甲上陣，絕大部分是後備，只有1場踢足90分鐘，未有取得入球。

黃喜燦坦白說出在萊比錫的不如意。（Getty Images）

他是少數染上新冠肺炎後病況嚴重的球員，其中一個星期他辛苦得告訴當時的教練拿高士文「快要死去」，然而他康復後一切變樣，「3、4個月後他們不斷告訴我，不獲上陣的原因是新冠肺炎。這是我不能明白的原因，我從新冠肺炎康復過來後狀態較之前更好，他們只是以它為藉口。」黃喜燦無奈，「當時我很無助，我已經準備好，而且準備得十分之好，但他們給我同一個藉口，身為球員，我什麼也不能做。」

或許正因上季的失望，讓這頭公牛儲足力量。萊比錫之失，正好是狼隊之得。看着他在摩連納斯球場快樂地馳騁，任何熱愛足球的球迷也會為他高興。

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早前聯賽盃第三圈對熱刺，黃喜燦與孫興慜喜相逢。該仗熱刺憑互射十二碼晉級。（Instagram＠hwangheechan）

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