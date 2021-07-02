歐國盃｜法國內訌醜聞愈揭愈多　普巴懶散與麥巴比自大成風眼

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-02 10:25

法國在歐洲國家盃大熱倒灶，16強遭瑞士淘汰出局。近日愈來愈多傳媒披露法國出局的背後，由進攻到防守，去到場邊的球員家屬都有內訌。進攻方面，賽前已經有基奧特及基利安麥巴比不和，麥巴比妒忌基沙文在隊中的位置，而基沙文其實不想賓施馬回歸。 對瑞士的比賽中，華拉尼抱怨班捷文柏華特防守不好，柏華特及拉比奧特就怪責保羅普巴不回防。在看台上，拉比奧特、普巴及麥巴比的家人有吵架，當中拉比奧特的母親質問為何普巴會在中場被搶失腳下球，導致被瑞士追平。法國名宿比堤感嘆，這屆球隊敗在內訌之下。

法國歐國盃16強爆冷負瑞士出局。（Getty Images）

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歐國盃16強，被視為冠軍大熱的法國在一度領先3：1之下被瑞士追和，最後互射12碼出局，令球迷大跌眼鏡。今屆法國牌面粒粒皆星，但球星之間似乎不太和睦。不用傳媒爆料，最明顯易見的是瑞士追平3：3的那球，法國中場普巴失去控球，被對方打反擊，當瑞士入波後，普巴及拉比奧特互相指責。法國教練迪甘斯賽後亦承認，普巴需要冷靜一點。

在歐國盃16強，當法國被瑞士追平3：3後，普巴及拉比奧特被影到互相指責。（Getty Images）

法國《隊報》的記者披露，那場的內訌不只是普巴及拉比奧特兩人。法國中堅華拉尼不滿右閘柏華特的防守，柏華特回應：「你說得對，但我是孤軍作戰，普巴沒有幫過我。」之後，華拉尼改為支持柏華特，向普巴反映他的問題。

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除了場上，在看台上亦有衝突。當普巴失誤導致法國被打反擊，遭瑞士追成3：3後，拉比奧特的母親質問普巴的家人，問他們何為普巴會這樣失去控球權。完場後，拉比奧特的母親繼續周圍「焫火頭」，她叫麥巴比的父親應該好好教導兒子，她認為麥巴比太傲慢。

有報道指，拉比奧特的母親在看台上與普巴及麥巴比的家人衝突。（影片截圖）

防守有防守的抱怨，球員家人口角，而進攻球員亦互有心病。麥巴比及基奧特的不和早就不是秘密，在歐國盃前對保加利亞的友賽後，基奧特公開批評隊友給他的傳球不多，引起麥巴比不滿；雖然基奧特知道禍從口出，承認錯誤，但並未緩解兩人緊張的關係。

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然而，這只是冰山一角。據《隊報》披露，基沙文及麥巴比有心病。基沙文是法國的進攻核心，在隊中很有影響力，但麥巴比就妒忌基沙文的地位。兩人在賓施馬回歸一事亦有分歧，麥巴比想賓施馬重返國家隊，但基沙文就不想，因為賓施馬踢正選會改變他的踢法及位置。另外，有指麥巴比的行為引起隊中老隊員的不滿。

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除了球員間的不和，他們亦不滿球隊的酒店安排。由於法國沒有主場之利，要去慕尼黑、布達佩斯及布加勒斯特比賽，所以沒有穩定的訓練基地，要經常換酒店，當中球員最不滿的是布達佩斯那間酒店，因為房間的窗戶是不能打開的。此外，球員亦不滿意在賽事期間被禁止與家人見面。

法國名宿比堤認為，內訌是球隊出局的原因。他說：「普巴在中場失控球權，導致瑞士的入球，之後法國就崩潰了。我們失去了所有，包括專注、團隊精神及求勝欲望。」

比堤續說：「更惡劣的是，我們在場上內訌了，在瑞士的入球後，你見到拉比奧特及普巴的衝突。自此，我們的球隊失去控制，亦失去自信。我們看起來很平庸，真的很難解釋。麥巴比在賽事前要求獲取更多的責任，還有那些不傳球給基奧特的事件。在瑞士入球後，看台上都有衝突，拉比奧特、麥巴比及普巴的家人差點打架，拉比奧特的母親說，麥巴比的自大正破壞破隊。最後，麥巴比的12碼被撲出。」

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