【足球熱話】英超史上Top 5射手高爾拒揀自己　學習與病體相處

曼聯英超最光輝一頁,前線「黑雙煞」高爾(Andy Cole)和約基(Dwight Yorke)令敵衛聞風膽喪。曾經是足球頂尖射手,高爾2008年退役後長年保持鋼條身形,直到5年前一場大病,改變一切。 他近日出自傳大爆跟各隊友尤其是舒寧咸充滿磨擦的關係之餘,同時講述近年抗病經歷,內容跟他受訪時談及曼聯奪標機會一樣坦白:「不要說笑了!」

高爾近日不停為宣傳自傳《Fast Forward: The Autobiography: The Hard Road to Football Success》四出受訪,書中以「想當年」的人和事為主,也有講述婚姻和2015年起因腎病健康大不如前,至2017年26歲的侄兒阿歷山大捐出腎臟為他續命的感人經歷。

由精英運動員變為每天食藥的病君,令球員年代冷靜到顯得置身事外的高爾,一改作風願意侃侃而談。眾多訪問主題離不開目前的曼聯,他力撐老友蘇斯克查之餘,亦很直白。

高爾出新書獲舊波士費格遜為他寫序。(Amazon)

力撐蘇斯克查不會被炒

他接受英國《每日快報》訪問時大讚這個舊隊友,「我很享受跟Ole(蘇斯克查名字)比賽的日子,他是個十分十分友善的好人。」他讚揚對方成為曼聯主帥後,成功令球隊扭轉厄運。上季曼聯在英超後上得到第三,並晉身三項盃賽四強,高爾認為,「未能贏得任何錦標實在不夠運。」

曼聯今季暫時表現不似預期,但他認為不要因此小看蘇斯克查,「畢竟上季尾沒有人料到他們能殺入前四,那視乎領隊如何刺激球員去達到。」高爾稱,球隊不應該因為球隊目前狀態不佳而將蘇斯克查辭退。

「曼聯未來兩年也贏不到英超」

即使認同蘇斯克查的領軍能力,高爾認為曼聯跟英超冠軍仍有一段距離。他接受《每日郵報》專訪時便稱,「我們必須殘酷地誠實,曼聯未來兩年也不會贏得聯賽錦標。」他指出,「那天我有看曼城對利物浦一戰,拜託!大家都有眼見,那兩隊實在鶴立雞群,要追上差距需要時間。」

高爾球員生涯效力過多次球隊,最光輝的日子披上紐卡素和曼聯球衣,英超累積187個入球73次助攻,是歷代最佳射手之一。《每日郵報》記者問起他誰是英超史上最佳5大前鋒,他猶豫了好一陣子,當亨利和舒利亞是必然之選,他再加上:「阿古路,他一定是其中之一,朗尼也是,雲尼斯特萊亦應該入……」

學生與病體共處

按入球總數,阿古路、朗尼或雲佬均及不上他,高爾為何不選自己?5次英超、2次足總盃、一次歐聯,CV不遜任何一人,他卻自有一套,「每個人也覺得我驕傲,如果我放自己入五大,每個人也會說我自大。」他有點埋怨地說,「人人在談論我的成就,我的入球,卻無人願意認為我有功勞,所以我才不要將自己放入五大。」

昔日幾許英雄往事,如今已成過眼雲煙。一代球場神鋒,只怕病來磨,「隔離期間我有時間回想昔日在球場種種了不起成就,那讓我終身引以自豪。我不急於忘記那些,但也必須接受現實,必須向前看。」

「5年前的我,既fit又健康,跟現在的我大有分別。」身體上的改變,心理上亦要學習接受自己無復當年,過程並不容易,「我會一天一天來,有些日子是好,有些是壞,有些是中間,我會一路嘗試。那是我不停告訴自己的:繼續嘗試。」

