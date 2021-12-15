阿古路正式宣布退役　「我已付出所有，生涯沒有遺憾」︱西甲

阿根廷球星阿古路，正式宣布退役。他早前在一場比賽中突然呼吸困難，經檢查後證實心臟有問題，巴塞隆拿為這位33歲球星召開記者會，證實這個大家不願聽到的消息。

帶有點傷感的退役記者會上，有一個意想不到的來賓。



阿古路正式宣布退役。（直播截圖）

「這是一個艱難的決定，但我要為自己的健康着想。」阿古路雙眼通紅，看來相當感觸，「由5歲開始，我已夢想成為足球員。我想對所有人說，我在球會生涯已付出所有，曾經幫助球隊和球會，亦有一個成功的職業生涯，我應該可以很開心。」

他表示，「現在我身體感覺OK。明顯地頭兩個星期實在很困難，當他們為我做首個測試後，醫護人員已告訴我，很大機會不能繼續踢足球。當我仍在嘗試理解一切的時候，他們打給我證實這消息。現在我OK了，但我知道那是十分困難的。」

細數生涯難忘時刻

「當一個球員踢足球，他們一直希望不斷贏得更多，但我想，我可以為自己贏得的錦標感到高興。」他直言，「每個人都可以做到多一點，不過我認為，我已為效力過的球會付出所有。我是作為一整個團隊，而不是孤身一人作賽，我所做的一切都是為球會着想。」

當被問到生涯難忘時刻，阿古路選擇效力每支球隊的一個珍貴時刻，當中再次提到2012球季幫助曼城英超首度封王的一球，「17歲那年，我為獨立隊對競賽會的入球，是我一生中最出色的入球。為馬體會贏得歐霸真是一個很開心的時刻，明顯地，還有我為曼城贏得首次英超的那一球，對我個人和曼城而言，都是個美麗的時刻。」

「真是有很多個入球，最後就是美洲國家盃。我只踢了2至3場比賽，不過這是我們已追尋很多年、很多年的冠軍。」之後他又講起早前在「國家打吡」對皇馬的入球，「當然還有我最後一個入球——對皇馬的一球。作為生涯最後入球，它真的不錯是嗎？」在場人士不乏巴塞隆拿隊友和球會中人，一聽這句立即全場鼓掌。

巴塞宿敵皇馬也發文向阿古古致敬。（皇馬Twitter）

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經歷漫長足球生涯過後，阿古路感言：「人們說，踢足球很容易，其實並非如此。每天也要踏上征途，訓練，比賽。我認為大部分人也十分尊重足球員，我肯定自己會繼續跟足球有聯繫之餘，仍然可以享受人生多一點。」

最後他多謝巴塞隆拿在他加盟數個月來的支持，並祝願各人身體健康。巴塞隨即在社交平台發文公布這消息，並感性地指：「Kun（阿古路），巴塞永遠是你的家。」

阿古路的球員生涯之中，最成功的一段一定是效力曼城的10個年頭，這場帶點傷感記者會上，不止巴塞職球員在場，曼城主帥哥迪奧拿，更特別由英國飛回西班牙出席，見證昔日愛徒重要時刻。