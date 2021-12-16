羽毛球世錦賽｜尼日利亞球手的奮戰精神　破蛋堪比贏波般興奮

縱然落敗，但對得起自己更加重要，尼日利亞球手奧比約利做到了！

這名24歲的尼日利亞球手，羽毛球世錦賽首圈面對日本的渡邊航貴，第二局一度落後0：20，更勇戰受傷，但他未有放棄，最終「破蛋」成功，他賽後直言拿下這一分，與贏下比賽的心情一樣高興。



非洲的羽毛球水平，與歐﹑亞球手有一定的差距，來自尼日利亞的男子球手奧比約利（Anuoluwapo Juwon Opeyori），男單首圈迎戰日本的渡邊航貴，戰情一面倒，以11：21先輸一局，次局更面臨「吞蛋」的尷尬局面，一度大幅落後0：20。

奧比約利戰至末段受傷，但他未有乘機退出。（Badminton Photo）

這名尼日利亞球手救球時倒地，需要軍醫入場治理，他希望以退賽終止尷尬嗎？沒有，奧比約利堅持繼續作賽，最終逼到對方打出界，成功破蛋，奧比約利高舉左手，感覺與贏波沒有分別，結果他再輸1：21，直落兩局落敗出局。

奧比約利成功破蛋，興奮得高舉左手慶祝。（Badminton Photo）

奧比約利今夏與拍檔出戰東京奧運雙打項目，其後沒有太多機會訓練，直至上月才復操，他賽後坦言渡邊發揮遠比他好，他不適應對方高速的節奏，所以在次局便無以為繼。

優勝劣敗，是運動場的常理，他承認技不如人，而從始至終也沒有退賽的念頭，「從頭到尾也沒有想過退賽，我只是專心一意希望取分，我知道我嘗試99次，總有一次會成功，而我做到了，我感覺就像贏得賽事一樣般高興。」

奧比約利賽後直言沒有一刻想過退賽。（Badminton Photo）

奧比約利0：20也不放棄，為了一分也用盡全力，這種精神叫人動容，與中國球手石宇奇相映成趣。這名中國球手在今年的蘇迪曼盃與桃田賢斗交手，次局落後至5：20時，突然向裁判示意退賽，其後更直言「若我在20分退賽，技術上我就還沒輸」。

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