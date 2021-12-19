F1｜韋斯達賓女友大有來頭　名將之後　與兩紅牛車手譜姊弟戀

韋斯達賓（Max Verstappen）首次奪得F1車手總冠軍，現年24歲的他，無論在賽場上或出席國際汽車聯會頒獎禮時，都獲漂亮女友Kelly Piquet相伴。

33歲的Kelly是車迷間一大話題，不僅因她漂亮，更跟她的背景和與另一前F1車手的過去有關。



韋斯達賓在今年初公開與Kelly的戀情時，引來媒體和車迷熱議，不單因為Kelly是F1三冠冠軍畢奇（Nelson Piquet）的千金，自小已常在F1賽場中穿梭，更因為她與「韋少」在一起之前，前度男友正是曾效力紅牛的俄羅斯車手、較她小6歲的基亞特（Daniil Kvyat），兩人在2019年誕下女兒Penelope，惟在2020年分手。

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更湊巧的是，2016年，紅牛正因為提拔「韋少」，而在經過首4場賽事後，將基亞特「降班」至紅牛二隊、換來韋斯達賓「升班」。至今，基亞特仍偶爾會跟女兒相聚，但Penelope也與「韋少」相當親密，不免引來車迷開玩笑說：「基亞特不僅被韋斯達賓搶走了車手席位，連女友和女兒也被他搶了。」

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當然，感情關係外人實在無從評價，Kelly總是向男友送上無限支持，除了經常現身在賽道，無論韋斯達賓的成績好與壞，成熟的她總是第一時間跟他慶祝或安慰。

休假之時，兩人也總是在一起，或是與Kelly的家人一起享受天倫樂——Kelly的父親畢奇對於同樣在賽車方面充滿才能的韋少，似乎相當受落，加上「韋少」跟Kelly的女兒Penelope關係不俗，對於自小父母離異的「韋少」來說，無疑也是安慰。

Kelly亦是事業型女性，擁有國際關係學位的她曾任公關、專欄作家，同時也是個模特兒，並擁有自己的首飾事業，她也曾為Formula E擔任社交媒體主持，能操流利英、法、葡語。