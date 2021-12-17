F1｜韋斯達賓攜女友領獎　回應咸美頓退役傳聞：他沒原因停下來

紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）首度贏得F1總冠軍，這名荷蘭車手出席一連串的慶祝活動，並在巴黎舉行的國際汽車聯會頒獎禮接過總冠軍獎盃。

縱然平治車隊放棄上訴，不代表他們屈服，咸美頓（Lewis Hamilton）與車隊領隊禾夫（Toto Wolff）缺席頒獎禮，以實際行動向國際汽聯抗議。



咸美頓與韋斯達賓戰至煞科戰阿布扎比站的最後一圈，在充滿爭議的安全車事件下，「韋少」後來居上反超前奪冠，贏得職業生涯首個世界冠軍。

平治車隊正式放棄上訴，韋斯達賓的總冠軍袋袋平安，因為咸美頓希望光明正大地贏，而非在法庭拿下第8座冠軍。

平治不再上訴 咸美頓不想靠法庭成為8屆世界冠軍

咸美頓錯失成為8屆冠軍的機會，他落敗後仍保持風度。（Getty Images）

一年一度年末舉行的國際汽聯（FIA）頒獎典禮，韋斯達賓穿上西裝，與女友Kelly Piquet盛裝出席，接受加冕。平治不上訴不代表屈服，咸美頓與禾夫以行動抗議，齊齊缺席FIA頒獎典禮。

平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）在頒獎禮前接受訪問時，表示即使如何深愛F1這項運動，阿布扎比站做成他與咸美頓一個永不磨滅的痛，並質疑眾人的努力，因為FIA一個判決而付諸東流，並坦言：「希望咸美頓不會因此失去信心，而終止賽車生涯。」禾夫稱，缺席頒獎禮是因為對咸美頓的支持，也是維護個人尊嚴。

根據規例，車手榜前3名車手也需要出席頒獎禮，未知「咸爵爺」會否因此被罰。

韋斯達賓穿上西裝接過世界冠軍獎座。（Twitter截圖）

對於禾夫指咸美頓未知會否繼續參加F1的言論，韋少認為這位勁敵不應就此退役，「當然，我明白經歷這樣的一場比賽後，頭幾天當然會不開心，但在賽車世界就是一切皆有可能。」

「他應該要回望一下自己到今天的成就，那他應該會舒服一點、也讓他有動力繼續前進。他仍想衝擊第8座世界冠軍，明年也可以再努力，所以我找不到理由他會退役。」

韋斯達賓與女友Kelly Piquet盛裝出席FIA頒獎典禮，Kelly是F1三屆世界冠軍畢奇之女。（美聯社）

另外，艱苦過後，當然要瘋狂慶祝，韋斯達賓早前返回位處於英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的紅牛總部，「韋少」乘坐橙色的本田跑車，紅牛員工沿途大放橙色煙，夾道歡迎這名新科世界冠軍，落車立即與領隊漢拿（Christian Horner）相擁，其後更與車隊一眾手足大合照留念。

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韋斯達賓封王一刻

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F1車手總成績榜前10位：

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