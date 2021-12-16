F1︱平治傳不再上訴　咸美頓不想靠法庭成為8屆世界冠軍

咸美頓鬥至今季在阿布扎比站的終極一戰，才在極具爭議的情況下失落F1車手總冠軍，暫時未能成為歷來首位8屆世界冠軍。平治車隊不滿賽會做法，一再提出上訴，不過英國《每日郵報》獨家消息指，咸美頓要求車隊舵手禾夫（Toto Wolff）停止上訴，因為「他不想在法庭成為8屆世界冠軍」。



咸美頓錯失成為8屆冠軍的機會，他落敗後仍保持風度。（Getty Images）

《每日郵報》報道，咸美頓向平治表明，不想在法庭贏得第8次世界冠軍，車隊將在周四（16日）宣布他們會放棄上訴上周日在阿布扎比站的爭議判決。

當日比賽末段拉迪菲撞欄意外後，最後5圈安全車出動，賽會決定在最後一圈前撤出安全車，讓已換上紅胎的韋斯達賓超越咸美頓，贏得分站並首度成為世界冠軍。平治當日立即提出上訴，賽會研訊數小時後判定平治上訴失敗，平治不服再提上訴。《每日郵報》消息指，咸美頓對平治就上訴的立場起着關鍵作用，這位7屆冠軍認為，為F1利益着想，不循司法程序糾纏下去是最佳選項。

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可是平治的法律代表，資深大律師Paul Harris認為，平治車隊有一定勝算。國際汽車聯會（FIA）最新發出聲明，指出阿布扎比站的爭議，「嚴重損害F1形象」。FIA會為該站賽事與所有車隊及車手進行「詳盡分析及澄清」，並從今次情況取得教訓。

英國廣播公司（BBC）認為，FIA的聲明等同「承認賽會在阿布扎比站犯錯」，賽事總監馬斯（Michael Masi）成為眾矢之的，但FIA聲明中並未提及他的名字。

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