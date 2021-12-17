F1｜法拉利車手陸克萊再染疫　一年兩度確診新冠肺炎

新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐全球，剛戰畢賽季的一級方程式（F1），法拉利車手陸克萊戰畢煞科戰阿布扎比站後，再度確診染疫。
F1賽季剛在阿布扎比落幕，法拉利車手陸克萊（Charles Leclerc）不幸染上新冠肺炎，法拉利透過社交網站公布這消息，「陸克萊病毒測試驗出呈陽性，他現時的狀況良好，只有輕微症狀，並在家中接受隔離。」這名摩納哥車手早在今年1月已曾染疫，豈料年尾再度中招，一年內兩次確診。
另外，哈斯車手馬薩賓早前同樣染疫，並無緣阿布扎比站出戰。
F1車手總成績榜前10位：
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